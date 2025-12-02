Apple To Resist 'Sanchar Saathi' App: BIG NEWS! ভারতে বন্ধ হয়ে যাবে আইফোন? কেন্দ্রের 'নজরদার' সঞ্চার সাথী অ্যাপ কিছুতেই বসাবে না অ্যাপেল...

Apple To Resist 'Sanchar Saathi' App: BIG NEWS! ভারতে বন্ধ হয়ে যাবে আইফোন? কেন্দ্রের 'নজরদার' সঞ্চার সাথী অ্যাপ কিছুতেই বসাবে না অ্যাপেল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত স্মার্টফোনে রাষ্ট্রীয় সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ অ্যাপ 'সঞ্চার সাথী' (Sanchar Saathi) প্রি-লোড করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই কঠোর নিয়মে সম্মতি জানাতে নারাজ বহুজাতিক ফোন প্রস্তুতকারক সংস্থা Apple। এই বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কেন্দ্রকে জানাবে, এমনটাই জানিয়েছেন। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে নজরদারি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
সরকারের নির্দেশ এবং অ্যাপটির উদ্দেশ্য
সরকার Apple, Samsung এবং Xiaomi-সহ অন্যান্য কোম্পানিগুলোকে তাদের ফোনে 'সঞ্চার সাথী' (Sanchar Saathi) নামের একটি অ্যাপ ৯০ দিনের মধ্যে প্রি-লোড করার নির্দেশ দিয়েছে। এই অ্যাপটির উদ্দেশ্য হলো চুরি যাওয়া ফোন ট্র্যাক করা, সেগুলিকে ব্লক করা এবং সেগুলির অপব্যবহার রোধ করা। সরকার আরও চায় যে, ফোন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো যেন এমনভাবে ইনস্টল করে যে, অ্যাপটি কোনভাবেই নিষ্ক্রিয় (disabled) করা না যায়।
ইতিমধ্যেই সাপ্লাই চেইনে থাকা ডিভাইসগুলির জন্য, প্রস্তুতকারকদের সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে ফোনগুলিতে অ্যাপটি পৌঁছে দিতে হবে।
ভারতের টেলিকম মন্ত্রক এই উদ্যোগকে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকির উপরে মোকাবিলার জন্য এটি একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক বিরোধীরা এবং গোপনীয়তা সমর্থকরা এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেছেন যে এটি সরকারের জন্য ভারতের ৭৩ কোটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার একটি উপায়।
Apple-এর অবস্থান
Apple এই নির্দেশিকা মানতে প্রস্তুত নয় এবং তারা সরকারকে জানাবে যে তারা বিশ্বের অন্য কোথাও এমন নির্দেশিকা অনুসরণ করে না। কারণ, এটি কোম্পানির iOS ইকোসিস্টেমের জন্য বহুবিধ গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি করে।
বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুটি শিল্প সূত্র জানিয়েছে, Apple তাদের কৌশল গোপন রাখতে নাম প্রকাশ করতে চাননি। একজন সূত্র এই নির্দেশকে 'শুধুমাত্র হাতুড়ি চালানো নয়, এটি ডাবল-ব্যারেল বন্দুকের মতো' বলে বর্ণনা করেছেন।
দ্বিতীয় সূত্রটি জানিয়েছে, Apple আদালতে যেতে বা প্রকাশ্যে অবস্থান নিতে রাজি নয়, তবে তারা সরকারকে জানাবে যে নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তারা এই নির্দেশ মানতে পারছে না। ওই ব্যক্তি বলেন, Apple 'এটা করতে পারবে না। এখানেই শেষ।'
Apple এবং টেলিকম মন্ত্রক এই বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।
অন্যান্য ফোন প্রস্তুতকারকদের প্রতিক্রিয়া
Samsung সহ অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলিও এই নির্দেশ পর্যালোচনা করছে বলে জানা গেছে। সূত্রগুলো জানিয়েছে, সরকার শিল্প সংস্থার সাথে পরামর্শ না করেই এই নির্দেশ নিয়ে এগিয়ে গেছে। Apple তাদের অ্যাপ স্টোর এবং নিজস্ব iOS সফটওয়্যার এমনভাবে বানায় যে, যা তাদের বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের পরিষেবা ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে Google-এর অ্যান্ড্রয়েড ওপেন-সোর্স, যা Samsung এবং Xiaomi-এর মতো প্রস্তুতকারকদের তাদের সফটওয়্যার পরিবর্তন করার জন্য আরও বেশি স্বাধীনতা দেয়।
রাজনৈতিক সমালোচনা
ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা কে সি ভেনুগোপাল এক্স (আগেকার টুইটার)-এ বলেছেন, 'বিগ ব্রাদার আমাদের দেখতে পারবে না।'
সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই অ্যাপটি নকল বা স্পুফ করা IMEI নম্বরগুলির ঘটনা মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে, যা স্ক্যাম এবং নেটওয়ার্কের অপব্যবহারকে উৎসাহিত করে। টেলিকম মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ভারতে সেকেন্ড-হ্যান্ড মোবাইল ডিভাইসের একটি বড় বাজার রয়েছে। চুরি যাওয়া বা কালো তালিকাভুক্ত ডিভাইসগুলি পুনরায় বিক্রি হওয়ার ঘটনাও লক্ষ্য করা গেছে।'
