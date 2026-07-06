/অগ্নিবীরদের জন্য বড় খবর! চার বছর শেষে এবার স্থায়ী চাকরির সুযোগ বাড়তে পারে সেনাবাহিনীতে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছরের শেষের দিকেই অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের চার বছরের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। আর তার আগেই এক বড়সড় সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে পারে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। দেশের সামরিক ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষিত জনবল বজায় রাখতে ২৫ শতাংশের চেয়েও বেশি অগ্নিবীরকে পাকাপাকিভাবে সেনাবাহিনীতে রেখে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানা গিয়েছে।
কেন এই ভাবনা?
২০২২ সালে যখন অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করা হয়েছিল, তখন নিয়ম ছিল যে চার বছরের মেয়াদ শেষে মাত্র ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে স্থায়ী কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাকি ৭৫ শতাংশকে এককালীন প্যাকেজ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ আলোচনায় উঠে এসেছে যে, চার বছর ধরে কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া এই তরুণ সেনাদের একটা বড় অংশকে ছেড়ে দিলে সেনাবাহিনীর অপারেশন্যাল অভিজ্ঞতা ও কার্যক্ষমতায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তাই প্রশিক্ষিত অগ্নিবীরদের কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগাতেই এই রিটেনশন রেট বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
চলছে খসড়া তৈরির কাজ
সূত্রের খবর, অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচটি বিদায় নেওয়ার আগেই এই নীতিগত পরিবর্তনের রূপরেখা চূড়ান্ত হতে পারে। মূলত তিনটি কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে- চার বছর ধরে সীমান্তে বা বিভিন্ন মিশনে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা এরা অর্জন করেছে, তা হাতছাড়া করতে চাইছে না সেনা। নতুন করে আবার কাউকে রিক্রুট করে স্ক্র্যাচ থেকে ট্রেনিং দেওয়ার চেয়ে তৈরি সেনাকে রেখে দেওয়া অনেক বেশি লাভজনক। অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে প্রথম থেকেই যে রাজনৈতিক বিতর্ক ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তার প্রশ্ন উঠছিল, এই সিদ্ধান্তের ফলে সেই ক্ষোভেও কিছুটা প্রলেপ দেওয়া সম্ভব হবে। খুব শীঘ্রই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা আসতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।
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