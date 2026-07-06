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অগ্নিবীরদের জন্য বড় খবর! চার বছর শেষে এবার স্থায়ী চাকরির সুযোগ বাড়তে পারে সেনাবাহিনীতে

Agniveer policy: প্রশিক্ষিত জনবল ধরে রাখতে এবং নতুন করে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের খরচ বাঁচাতে এই নীতিগত পরিবর্তনের খসড়া তৈরি হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শীঘ্রই এই বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করতে পারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 06, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:28 PM IST
অগ্নিবীরদের জন্য বড় খবর! চার বছর শেষে এবার স্থায়ী চাকরির সুযোগ বাড়তে পারে সেনাবাহিনীতে
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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