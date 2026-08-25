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রাজ্যে শিশু পাচার চক্রের পর্দাফাঁস! উদ্ধার ১৯, বেশিরভাগেরই বয়স...

child trafficking racket:  'অধিকাংশ শিশুর বয়স আট বছরের নিচে এবং সবচেয়ে ছোট শিশুর বয়স প্রায় তিন বছর'। ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করেছে পুলিস।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 25, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:36 PM IST
রাজ্যে শিশু পাচার চক্রের পর্দাফাঁস! উদ্ধার ১৯, বেশিরভাগেরই বয়স...
Image Credit: অরুণাচল প্রদেশের শিশু পাচারচক্রের পর্দফাঁস।

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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