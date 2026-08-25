/রাজ্যে শিশু পাচার চক্রের পর্দাফাঁস! উদ্ধার ১৯, বেশিরভাগেরই বয়স...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অরুণাচল প্রদেশের শিশু পাচারচক্রের পর্দফাঁস। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে উদ্ধার ১৯ জন। তাদের মধ্যে একজনের বয়স মোটে ৩! গ্রেফতার ৩।
শিশু প্রতি প্রায় ১০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকার আর্থিক লেনদেন। অরুণাচল প্রদেশে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শিশুরাও! পুলিস সূত্রে খবর, নামসাই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অভিযোগে মামল দায়ের করে পুলিস। মেচুকা,আলো,পাসিঘাট, নাহারলাগুন, ইটানগর এবং লংডিং থেকে উদ্ধার করা হয় ১৯ শিশুকে। উদ্ধার হওয়া বেশ কয়েকজনকে বাড়ি বা হোটেলে পরিচারিকার কাজ করানো হত।
পুলিশ সুপার সাংগে থিনলি বলেন, 'আমরা অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৯ জন শিশুকে উদ্ধার করেছি। শিশু পাচারের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা ঘটনার তদন্ত করছি'। তিনি জানান, 'অধিকাংশ শিশুর বয়স আট বছরের নিচে এবং সবচেয়ে ছোট শিশুর বয়স প্রায় তিন বছর'। ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করেছে পুলিস।
শিশু উদ্ধার ও পুনর্বাসনের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মী বলেন, 'অরুণাচল প্রদেশে শ্রমিকের অভাব। হোটেল, রেস্তোরাঁ ও গৃহকর্মী হিসেবে কাজের পর্যাপ্ত লোক পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলোকে শিশুদের টার্গেট করে পাচারকারীরা। কাজ দেওয়ার নাম করে পাচার করে দেওয়া হয়'। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (NCRB) 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া ২০২৪' রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৪ সালে অরুণাচল প্রদেশে ৮টি মানব পাচারের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ৬৬ জন শিশুকে শনাক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ৬৬ জন ভুক্তভোগীকেই যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়েছিল।
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