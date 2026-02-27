Arvind Kejriwal: সিবিআইকে যাচ্ছেতাই অপমান আদালতের! আবগারি মামলায় সসম্মানে মুক্ত অরবিন্দ কেজরীওয়াল...

Arvind Kejriwal: সিবিআইকে যাচ্ছেতাই অপমান আদালতের! আবগারি মামলায় সসম্মানে মুক্ত অরবিন্দ কেজরীওয়াল...
Delhi Liquor Policy Case: আবগারি নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও মণীশ সিসোদিয়া-সহ ২৩ জনকে অব্যাহতি দিয়ে সিবিআইকে ভর্ৎসনা আদালতের। সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলা খারিজ করে বিশেষ বিচারক স্পষ্ট জানিয়েছেন, নীতির প্রণয়নে কোনও সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্র বা অপরাধমূলক উদ্দেশ্যের প্রাথমিক প্রমাণ মেলেনি।
রাজীব চক্রবর্তী: আবগারি নীতি মামলায় (Delhi liquor policy case) অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal) ও মণীশ সিসোদিয়া (Manish Sisodia)-সহ ২৩ জনের অব্যাহতি দিয়ে সিবিআইকে ভর্ৎসনা আদালতের। দিল্লির রউজ অ্যাভিনিউ আদালত বহুচর্চিত আবগারি নীতি মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং তেলঙ্গানা জাগৃতি সভানেত্রী কে কবিতা-সহ মোট ২৩ জন অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিল। সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলা খারিজ করে বিশেষ বিচারক (দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন) জিতেন্দ্র সিংহ স্পষ্ট জানিয়েছেন, নীতির প্রণয়নে কোনও সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্র বা অপরাধমূলক উদ্দেশ্যের প্রাথমিক প্রমাণ মেলেনি।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
রায়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, অনুমাননির্ভর বয়ান ও ‘অ্যাপ্রুভার’-এর বক্তব্যের উপর ভর করেই গোটা কাহিনি দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে। এ ভাবে তদন্তের ফাঁক পূরণ করা সংবিধানসম্মত নয় বলেও কড়া মন্তব্য বিচারকের। এমনকি এক সরকারি কর্মীকে প্রধান অভিযুক্ত করার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।
মদ ব্যবসায়ীদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া?
২০২২ সালে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা-র অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই এফআইআর দায়ের করে। অভিযোগ ছিল, ২০২১-২২ সালের আবগারি নীতিতে ইচ্ছাকৃত ফাঁক রেখে নির্দিষ্ট মদ ব্যবসায়ীদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঘুষ লেনদেন হয়েছে। পরে অর্থ পাচার আইনে ইডিও পৃথক মামলা রুজু করে। সেই সূত্রে একাধিক বিরোধী নেতার গ্রেফতারি ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছিল। এদিকে, পুরো ঘটনায় বিজেপির ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে দাবি তুলেছেন আপ নেতারা।
বাংলায়
প্রশ্ন উঠছে, বাংলায় এরকম বহু নেতা-মন্ত্রীর নামে ইডি-সিবিআইয়ের মামলা চলছে। সেগুলির কী হাল? অদূর ভবিষ্যতে সেগুলির কী হবে? এখানেও কি নেতামন্ত্রীরা এরকম বেকসুর খালাস পেয়ে তাঁদের নামে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করবেন, নাকি অন্যকিছু ঘটবে? ভোটবঙ্গে এই আলোচনাই এখন উঠে আসছে।
