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৭২০-র মধ্যে ৭১৫! কোন মন্ত্রে এমন অবিশ্বাস্য সফল NEET-টপার আরিয়ান? ফাঁস করলেন রহস্য

NEET UG 2026 Topper Aryan Gupta: রেজাল্ট বেরনোর পরে কী বললেন নিট টপার আরিয়ান গুপ্ত? আমি ১৭ ঘণ্টা করে পড়েছি! পরিশ্রম কখনও বিফলে যায় না। নিট ইউজি বাতিল হওয়ায় সারাদিন কেঁদেছিলাম! সেই বাধা ও শোক কাটিয়ে কোন মন্ত্রে প্রথম হলেন আরিয়ান?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 17, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:19 PM IST
৭২০-র মধ্যে ৭১৫! কোন মন্ত্রে এমন অবিশ্বাস্য সফল NEET-টপার আরিয়ান? ফাঁস করলেন রহস্য
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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