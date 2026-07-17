/৭২০-র মধ্যে ৭১৫! কোন মন্ত্রে এমন অবিশ্বাস্য সফল NEET-টপার আরিয়ান? ফাঁস করলেন রহস্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি তথা এনটিএ বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) বা NEET-UG-র ফলাফল ঘোষণা করেছে। জানা গিয়েছে, এ বছর ১১.২১ লক্ষ প্রার্থী এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন! পঞ্জাবের আরিয়ান গুপ্ত নিট-ইউজি-তে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। দেশের সেরা লুধিয়ানার আরিয়ান ৭২০-র মধ্যে পেয়েছে ৭১৫ নম্বর! যদিও, এই পরীক্ষা বাতিলের পরই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন আরিয়ান। ভালো পরীক্ষা দিয়েও শেষ রক্ষা হল না-- এই ভেবেই সারাদিন কেঁদেছিলেন সেদিন তিনি। কিন্তু তাঁর শোকের পথেই উদিত হল সাফল্যের সূর্য।
কান্না থেকে ৭১৫
মেডিক্যাল স্নাতকে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পর জানা যায়, প্রশ্নফাঁস হয়েছিল। এনটিএ সেই পরীক্ষা বাতিল করার কথা ঘোষণা করে। সেই বিজ্ঞপ্তি দেখে সেদিন কান্না থামাতে পারেননি আজকের টপার আরিয়ান। তবে এর পরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, নতুন করে পরীক্ষা দিতেই হবে। এবং যে ভাবেই হোক, হাল ছাড়লে চলবে না। তাঁর আজকের ৭১৫ সেই প্রতিজ্ঞারই ফল!
'সব কিছুই স্বপ্নের মতো'
এবারের শীর্ষস্থান অধিকারীরা প্রত্যেকে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৭১৫ নম্বর পেয়েছেন। ১৯ জন পরীক্ষার্থী ৭০০ এবং ১৩৮ জন ৬৯০ নম্বর পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য ভাবে, ৬৯০-এর বেশি স্কোর করা ১৩৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯৩ শতাংশেরও বেশি প্রথমবারের মতো NEET-UG পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। NEET UG 2026-এ আরিয়ান গুপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। সর্বভারতীয় র্যাঙ্ক (AIR)-১ অর্জন করেছেন তিনি। রেজাল্ট বেরনোর পরে তিনি বলেছেন, সব কিছুই স্বপ্নের মতো লাগছে!
আরিয়ানের পরিবার
আরিয়ান পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পরের দিন থেকেই নতুন উদ্যমে পড়াশোনা শুরু করেছেন। তাঁকে তাঁর পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছিলেন আরিয়ানের দাদা আদিত্য গুপ্ত। জানা গিয়েছেন, তিনি নিজেও এমবিবিএস করছেন। আরিয়ানের বাবা শচীন গুপ্ত অ্যানাস্থেটিস্ট এবং মা রিনু গুপ্ত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।
২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী এবং
আরিয়ান জানিয়েছেন, পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তাঁর যত খারাপই লাগুক, এর ফলে তিনি অন্তত তাঁর খামতিগুলো খোঁজার সুযোগ পেয়েছেন। এবং আরও ভাল ভাবে প্রস্তুতি নিতে পেরেছেন। এটা ঠিক যে, পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পরে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। নতুন করে পরীক্ষার সময়ও একই ঘটনা ঘটতে পারে বলেও অনেকে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তবে এসব ভেবেও পিছিয়ে আসতে চাননি আরিয়ান। তিনি জানান, আমি তো একা ছিলাম না, আমার মতো আরও ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীকে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই ভেবেই প্রস্তুতি নিয়েছি।
সাফল্যের রহস্য, টিপস
কিন্তু কীভাবে সাফল্য় এল আরিয়ানের? আরিয়ান জানাচ্ছেন, ১৭ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছেন। স্কুলের শিক্ষকদের পরামর্শ ছাড়াও আলাদা করে কোচিং ক্লাস করতেন তিনি। একটানা পড়াশোনা করেননি। প্রয়োজনে বিরতি নিয়েছেন। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও চোখ রেখেছেন। সিনেমা কিংবা ওয়েবসিরিজও দেখেছেন। তবে, ফোকাসটা নড়াননি।
লক্ষ্য
কী হতে চান আরিয়ান? তিনি বলেন, আমি অনকোলজিস্ট হতে চাই। কেন? এর ব্যাখ্যায় একটা ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা জানান তিনি। বলেন, আমার দিদিমা ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন; আমি তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়তাম, তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। হ্যাঁ, সেদিন, তখনই তিনি ঠিক করেছিলেন, বড় হয়ে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ হতে হবে তাঁকে। আর এবার সেই ইচ্ছেই তিনি পূরণ করতে চান। এমবিবিএস-এর পর অনকোলজি নিয়ে পড়বেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)