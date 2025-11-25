Ethiopia volcano Ashes in Kolkata: কলকাতার আকাশে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই! সতর্কতা জারি করল কলকাতা বিমানবন্দর...

Ethiopia volcano Ashes in Kolkata: কলকাতার আকাশে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই! সতর্কতা জারি করল কলকাতা বিমানবন্দর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দশ হাজার বছর পর জেগে উঠেছে ইথিওপিয়ার হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরি। বিপুল ধোঁয়া ও ছাই ঘূর্ণিঝড়ের গতি নিয়ে দখল নিয়েছিল ভারতের আকাশ। রাজস্থান, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কলকাতার উপর দিয়ে চিনের দিকে উড়ে যাচ্ছে ছাইয়ের মেঘ। আকাশে এই ছাইয়ের মেঘের গতি প্রায় একশো কিলোমিটারের উপরে। ফলে দ্রুতই সেটি ভারতের আকাশ পার করে চিনের দিকে উড়ে চলেছে। তবে এনিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে বিভিন্ন শহরে। তার মধ্যে কলকাতাও রয়েছে।
ইথিওপিরায় আগ্নেয়গিরির ছাই নিয়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। দিল্লি, মুম্বই ও কলকাতার জন্য জারি করা সতর্কতায় বলা হয়েছে ওই ছাই নিয়ে সতর্ক হতে হবে বিমান বন্দরগুলিকে। এনিয়ে ICAO-standard সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা থেকে চিনের দিকে যেসব বিমান যায় সেগুলি সমস্যায় পড়তে পারে। প্রসঙ্গত, উপসাগরীয় একটি দেশগামী বিমান ইতিমধ্যেই তার মুখ ঘুরিয়ে মুম্বইয়ে ফিরে এসেছে। তবে আশার কথা হল সোমবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই ছাইয়ের মেঘ ভারতের আকাশসীমা পার করে যাবে।
কলকাতায় বিমান চলাচলে কী প্রভাব পড়তে পারে? বাতাসে ছাইয়ের পরিমাণ বাড়লে বিমানের রুট বদল হতে পারে। বাতিল হতে পারে উড়ান। দৃশ্যমানতায় সমস্যা হলে উড়ান বা অবতরণের সময়ে বিশেষ সতর্কতা নিতে হতে পারে। এনিয়ে ইতিমধ্যেই নজরদারি শুরু হয়েছে। তবে আশার কথা হল ছাইয়ের প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকবে অনেক উচ্চতায়। ফলে কলকাতার বাসিন্দাদের আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন আগ্নেয়গির ছাই আকাশের উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাতে বিমান চলাচলে বাধা হলেও স্থানীয় আবহাওয়া বা বাতাসের মানের উপরে কোনও প্রভাব ফেলবে না। ডিজিসিএর তরফে বলা হয়েছে পরিস্থিতি বুঝে কিছু উড়ান বাতিল করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া ও আকাশ এয়ারলাইন্সের মতো সংস্থা তাদের উড়ানের সময়সূচি বদল করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পরে কিছু নির্দিষ্ট স্থানের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানগুলির সতর্কতামূলক পরীক্ষা করার জন্য ভারতের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ মেনে সোমবার ও মঙ্গলবার তারা ১১টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। তাদের অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্থা আকাসা এয়ার জানিয়েছে যে এই দুই দিনে তারা জেদ্দা, কুয়েত এবং আবু ধাবির মতো মধ্যপ্রাচ্যের গন্তব্যগুলিতে নির্ধারিত ফ্লাইটগুলি বাতিল করেছে।
