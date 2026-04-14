Asia's Longest Wildlife Corridor: উপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে জাতীয় সড়ক, নীচে ছুটে বেড়াচ্ছে বন্য জন্তুর দল

Asia's Longest Wildlife Corridor: উপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে জাতীয় সড়ক, নীচে ছুটে বেড়াচ্ছে বন্য জন্তুর দল
Delhi Dehradun Expressway: আগে দিল্লি থেকে দেরাদুন যেতে ৬ ঘণ্টার বেশি সময় লাগত। এখন লাগবে বেশ কয়েক ঘণ্টা কম। নতুন এই এক্সপ্রেসওয়েটি চালু হওয়ার পরে এখন এই পথ অতিক্রম করতে লাগবে মাত্র ২.৫ ঘণ্টা। ২১৩ কিমির দীর্ঘ এই করিডরটি দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, দেখিয়ে দিল ভারত (India), দেখিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও (PM Narendra Modi)। কেন গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে বেঘোরে মরতে হবে বন্য়প্রাণকে? গাড়িও চলবে, যোগাযোগও বজায় থাকবে, দরকার হলে অরণ্যাঞ্চলের মধ্যে দিয়েই যাবে তা, কিন্তু তা বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাবে না জন্তুদের দৈনন্দিনে। তারা তাদের মতোই থাকবে, নিরাপদে। মানুষের কাজও বজায় থাকবে। দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ে (Delhi Dehradun Expressway)-র মাধ্যমে সেই অবাক-করা ঘটনাটাই ঘটল। প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রীই (PM Modi) এটির উদ্বোধন করেছেন।
বন্যপ্রাণ করিডর
এই দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়েটি (Delhi Dehradun Expressway) ঘটনাচক্রে এশিয়ার দীর্ঘতম 'ওয়াইল্ডলাইফ করিডর'ও (Asia's Longest Wildlife Corridor)! দিল্লি ও উত্তরাখণ্ডের রাজধানীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেই তৈরি হয়েছে এই অত্যাধুনিক এক্সপ্রেসওয়েটি। এর নানা বৈশিষ্ট্য। কী কী?
আরও পড়ুন: Student Deaths: রেজাল্ট বেরোতেই রাজ্য জুড়ে মৃত্যুছায়া; পরপর আত্মহত্যা শিক্ষার্থীদের-- কেউ গলায় ফাঁস, কেউ বহুতল থেকে ঝাঁপ
৬ ঘণ্টার বদলে
আগে দিল্লি থেকে দেরাদুন পৌঁছতে ৬ ঘণ্টার বেশি সময় লাগত। নতুন এই এক্সপ্রেসওয়েটি চালু হওয়ার পর এখন মাত্র ২.৫ ঘণ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে। ২১২-২১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরটি দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।
আরও পড়ুন: Dhruvastra Missile: ভয়ংকর ধ্রুবাস্ত্র! গাঢ় অন্ধকারেও নির্ভুল নিশানা, ফুঁড়ে দেয় ইস্পাতও! ভারতের হাতে এবার কালামের স্বপ্নের মারণ মিসাইল
এশিয়ার দীর্ঘতম এলিভেটেড ওয়াইল্ডলাইফ করিডর
এই প্রকল্পের অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল রাজাজি ন্যাশনাল পার্কের উপর দিয়ে নির্মিত এর ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড ওয়াইল্ডলাইফ করিডরটি। এটি এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম এই ধরনের পথ। এর নিচ দিয়ে হাতি-সহ অন্যান্য সব ধরনের বন্যপ্রাণীই যাতায়াত করতে পারবে, কোনো রকম বাধা ছাড়াই!
পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী রক্ষায়
হাতিদের জন্য থাকছে আন্ডারপাস। এই এক্সপ্রেসওয়েটিতে ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি বিশেষ আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে শুধু হাতিদের চলাচলের জন্যই। দেরাদুনের দাঁতকালী মন্দিরের কাছে ৩৪০ মিটার দীর্ঘ একটি টানেল বা সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে যার ফলে অরণ্যের ক্ষতি অনেক কমবে।
শব্দ-আলো নিয়ন্ত্রণ
বন্যপ্রাণীদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য বিশেষ সাউন্ড ব্যারিয়ার বা শব্দ নিরোধক দেয়াল এবং নিয়ন্ত্রিত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। খুবই পরিবেশবান্ধব একটা ব্যবস্থা।
আরও পড়ুন: Samrat Choudhary: নীতীশজমানা শেষ, বিজেপির দখলে বিহারও; নতুন CM সম্রাট
'ইকো-সেনসিটিভ' উন্নয়ন
এক্সপ্রেসওয়েটিতে গাড়ির গতিসীমা ঘণ্টায় ১০০ কিমি নির্ধারণ করা হয়েছে। এটিতে ১১৩টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস এবং ৫টি রেলওয়ে ওভারব্রিজ রয়েছে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের (Rainwater Harvesting) বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে পুরো রুটে। এই এক্সপ্রেসওয়েটি শুধু যে দিল্লি ও দেরাদুনের দূরত্ব কমিয়ে আনছে তা নয়, বরং এটি 'ইকো-সেনসিটিভ' উন্নয়নের এক অনন্য নজির হতে চলেছে। এটি পর্যটন এবং অর্থনৈতিক বিকাশেও বড় ভূমিকা নেবে।
নির্মাণব্যয়
প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই এক্সপ্রেসওয়েটি চারটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। এটি দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির থেকে শুরু হয়ে বাঘপত, শামলি, মুজাফফরনগর এবং সাহারানপুর হয়ে দেরাদুনে পৌঁছেছে।
