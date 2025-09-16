English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Assam Civil Service Officer: ঘুষ নেওয়ার জন্য রেটচার্ট! উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা... কে এই নূপুর?

Nupur Bora Arrested: ঘুষ নেওয়ার জন্য রেটচার্ট। যেখানে ১৫০০ থেকে শুরু করে ২ লাখ পর্যন্ত টাকা নেওয়া হত। অসমের উচ্চপদস্থ কর্মচারি বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 16, 2025, 01:30 PM IST
Assam Civil Service Officer: ঘুষ নেওয়ার জন্য রেটচার্ট! উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা... কে এই নূপুর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় কেলেঙ্কারি অসমে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারির বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ। সোমবার অসম সিভিল সার্ভিসের অফিসার নূপুর বোড়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। গুয়াহাটিতে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় ২কোটি টাকা, ১কোটির কাছাকাছি সোনা। বারপেটার ভাড়াবাড়ি থেকেও ১০ লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে। যা তাঁর মাইনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা। জানা যায়, নূপুর বোড়ার কাছে জমি-সংক্রান্ত নানা কাজের জন্য ঘুষ নেওয়ার রেটকার্ড ছিল। যেখানে ১৫০০ থেকে শুরু করে ২ লাখ পর্যন্ত টাকা নেওয়া হত।

জানা গিয়েছে, নূপুর বোড়া গোলাঘাট জেলার বাসিন্দা এবং ২০১৯ সালে সরকারিতে চাকরিতে যোগ দেন। তিনি বর্তমানে কামরূপ জেলার গরৈমারি সার্কেলে অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, নূপুর বোড়ার বিরুদ্ধে জমি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে ছয় মাস ধরে নজর রাখা হচ্ছিল। তিনি বলেন, 'এই অফিসার বারপেটায় থাকার সময় সরকারের জমি ও সত্র জমি বেআইনিভাবে কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তির নামে লিখে দেন। তাই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। যাদের মুখ্যমন্ত্রী “মিয়া” বলে উল্লেখ করেন।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সংখ্যালঘু এলাকাগুলোর রাজস্ব অফিসে অনেক দুর্নীতি হয়।

অসমে 'মিয়া মুসলিম' বলতে সাধারণত বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের বোঝানো হয়, যাদের অনেক সময় 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' বলে অভিযুক্ত করে বিজেপি। আরও জানা যায়, তল্লাশি মূলত রবিবার রাতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নূপুর বোড়া তখন বাড়িতে না থেকে গেস্ট হাউসে ছিলেন বলে সোমবার সকালে অভিযান চালানো হয়। শুধু গুয়াহাটির বাড়ি নয়, আরও তিনটি জায়গায় তল্লাশি চলে, যার মধ্যে একটি ছিল বারপেটার ভাড়াবাড়ি। 

নূপুর বোড়ার এক সহকারী লাট মণ্ডল সুরজিৎ ডেকার বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। অভিযোগ, নুপূর বোড়ার সঙ্গে মিলে বারপেটায় একাধিক জমি নিজের নামে করেছেন তিনি। ভিজিল্যান্স সেলের এসপি রোশি কলিতা জানান, প্রাথমিক তদন্তে সামনে আরও তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

