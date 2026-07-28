/ধুয়েমুছে গিয়েছে ৬০০ গ্রাম! ভয়াল প্লাবনের বিভীষিকায় তছনছ মাইলের পর মাইল! লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু, এখনই প্রায় ৭০

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতিই হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জেলার সংখ্যা ১৬ থেকে কমে ৬টিতে নেমে এসেছে। কিন্তু মৃত্যু বাড়ছে! অসমে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৮ জনে পৌঁছেছে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে অসমে বন্যা-পরিস্থিতি ক্রমশ আরও সংকটজনক রূপই নিচ্ছে। সব মিলিয়ে অত্যন্ত সঙিন পরিস্থিতি। অসমের ৫.৬৪ লাখেরও বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। টানা বর্ষণ ও পাহাড় থেকে নেমে আসা হড়পা বানের কারণে জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে অসমের নদনদীর জল বৃদ্ধি পেয়ে ১৬টি জেলায় এই বন্যা দেখা দিয়েছে। অসমে এখনও ৩৭১৩৯.৫২ হেক্টর কৃষিজমির ফসল জলের নীচে! গত প্রায় দু'সপ্তাহের এই বন্যায় ২৬ হাজার ৬৭৯টি গবাদিপশু ভেসে গিয়েছে।
লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপর্যস্ত
অসমের বন্যাকবলিত জেলাগুলি হল শিবসাগর, গোলাঘাট, চারাইদেও, জোরহাট, কামরূপ (মেট্রোপলিটন)। অছাড়াও রয়েছে আরও একটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। এই সব জেলায় এই মুহূর্তে ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৪৯৫ জন মানুষ জলবন্দি রয়েছেন। বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত চারাইদেও। সেখানে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৪০৪ জন মানুষ বন্যার কারণে দুর্ভোগে রয়েছেন। শিবসাগরে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ১ লাখ ৪৪ হাজার ৪৬১ এবং জোরহাটে ৭৪ হাজার ৪৫৮ জন।
পাশে সরকার
বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য অসম রাজ্য সরকার ৯০টি আশ্রয়কেন্দ্র ও ৯৪টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র চালু করেছে। বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে ২৮ হাজার ৬৯৫ জন অবস্থান করছেন। দুর্গম বন্যাকবলিত এলাকায় উদ্ধার অভিযানও অব্যাহত। জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা যৌথভাবে এই উদ্ধারকাজ করছেন।
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
বন্যা নিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী একটি পোস্ট করেছিলেন সোশ্যালে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, উজান এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে অসমের সাম্প্রতিক বন্যা আমাদের মানুষজনকে চরম দুর্ভোগে ফেলেছে। ত্রাণকার্য দেখতে আমি চরাইদেও, নাজিরা, শিবসাগর, সোনাড়ি, জোড়হাট এবং টিয়কের বন্যাদুর্গত এলাকা ও ত্রাণশিবিরগুলি পরিদর্শন করব।
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