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ধুয়েমুছে গিয়েছে ৬০০ গ্রাম! ভয়াল প্লাবনের বিভীষিকায় তছনছ মাইলের পর মাইল! লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু, এখনই প্রায় ৭০

Assam Floods Death Toll Rises: পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙিন। ৫.৬৪ লাখেরও বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অসমে। টানা বর্ষণ ও পাহাড় থেকে নেমে আসা হড়পা বানের কারণে জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকেই অসমের নদনদীর জল বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরই জেরে প্লাবিত হল ১৬ জেলা! ভয়ানক অবস্থা।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 28, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:18 PM IST
ধুয়েমুছে গিয়েছে ৬০০ গ্রাম! ভয়াল প্লাবনের বিভীষিকায় তছনছ মাইলের পর মাইল! লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু, এখনই প্রায় ৭০

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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