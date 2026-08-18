/রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন থেকে কাটা যাবে ২০%, মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা: কেন এই সিদ্ধান্ত? কাদের বেতন কাটছে সরকার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইনি বিবাহবিচ্ছেদ বা ডিভোর্স না দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করা অথবা প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য কারও সঙ্গে সংসার করার প্রবণতা রুখতে এবার অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নিল অসম সরকার। যে সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আইনত বিবাহবিচ্ছেদ না করে আবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করবেন বা অন্য মহিলার সঙ্গে বসবাস করবেন, শাস্তিস্বরূপ তাঁদের বেতনের ২০ শতাংশ কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।
কেন এই কড়া সিদ্ধান্ত?
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি একাধিক এমন ঘটনা সরকারের নজরে এসেছে যেখানে সরকারি কর্মচারীরা প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে কোনও আইনি বিচ্ছেদ ছাড়াই তাঁদের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন এবং অন্য মহিলার সঙ্গে সংসার পেতেছেন। এর ফলে প্রথম স্ত্রীরা তীব্র সামাজিক ও আর্থিক সংকটের মুখে পড়ছেন। এই ধরনের অন্যায় রুখতে এবং অসহায় মহিলাদের আর্থিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
কী ভাবে কার্যকর হবে এই নিয়ম?
বেতন কাটা যাবে: অভিযুক্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীর মাসিক বেতনের ২০ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে।
আবেদনের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান: ভুক্তভোগী প্রথম স্ত্রী সরকারের কাছে যথাযথ আবেদন জানালে কেটে নেওয়া বেতনের এই ২০% অর্থ সরাসরি তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।
মামলা চলাকালীন আর্থিক সহায়তা: বিবাহবিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া শেষ হতে বহু সময় লাগে। সেই দীর্ঘ আইনি লড়াই চলাকালীন প্রথম স্ত্রী যাতে বিনা আর্থিক সহায়তায় অসহায়ভাবে দিন না কাটান, তাই মামলা চলাকালীনও এই বেতন কাটার নিয়ম চালু থাকবে।
শাস্তিমূলক আইনি ব্যবস্থা: বেতন কাটার পাশাপাশি সার্ভিস রুল বা সরকারি চাকরির বিধিমালা এবং আইন লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেওয়া হবে।
বেসরকারি ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণের ভাবনা
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট করেছেন, এই নিয়ম শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে। বিবাহিতা মহিলাদের সার্বিক সুরক্ষার কথা ভেবে সরকার একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে বেসরকারি খাতের (Private Sector) কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই ধরনের নিয়ম কার্যকর করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।
অসমে বহুবিবাহের প্রেক্ষাপট
অসমে একসময় কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় এবং মুসলিম সমাজের একাংশে বহুবিবাহের প্রচলন থাকলেও সচেতনতা ও কড়া আইনের কারণে তা এখন অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। বহুবিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে ২০২৫ সালের নভেম্বরে অসম বিধানসভায় ‘অসম বহুবিবাহ নিরোধ বিল, ২০২৫’ পাশ হয়। এছাড়াও রাজ্যে ‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’ (UCC)-র মাধ্যমে বহুবিবাহকে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
সমাজকল্যাণে এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে অসম সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপ অবশ্য প্রথম নয়। এর আগে যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী তাঁদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে অবহেলা করতেন বা ভরণপোষণ দিতেন না, তাঁদের বেতন থেকে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কেটে সরাসরি বাবা-মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার নিয়ম চালু করেছিল হিমন্ত সরকার।
সেই পদক্ষেপের সুফল মেলার পর, এবার বহুবিবাহ বন্ধ করতে এবং পরিত্যক্ত প্রথম স্ত্রীদের ন্যায় ও আর্থিক নিরাপত্তা দিতে বেতনের ২০ শতাংশ কাটার এই নজিরবিহীন কড়া দাওয়াই দিল অসম প্রশাসন।
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