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রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন থেকে কাটা যাবে ২০%, মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা: কেন এই সিদ্ধান্ত? কাদের বেতন কাটছে সরকার?

Assam Govt Employee 20% salary deduction: প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি একাধিক এমন ঘটনা সরকারের নজরে এসেছে যেখানে সরকারি কর্মচারীরা প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে কোনও আইনি বিচ্ছেদ ছাড়াই তাঁদের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন এবং অন্য মহিলার সঙ্গে সংসার পেতেছেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:03 PM IST
রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন থেকে কাটা যাবে ২০%, মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা: কেন এই সিদ্ধান্ত? কাদের বেতন কাটছে সরকার?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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