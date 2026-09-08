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ফ্রিজে স্ত্রীর কাটা মাথা! আদালতে যাওয়ার পথে ‘সুগার ড্যাডি’কে খুনের হুমকি, ভয়ংকর কাণ্ড

পাড়া জুড়ে দুর্গন্ধ। দু’দিন ধরে দেখা নেই দম্পতির। শেষ পর্যন্ত ঘরের তালা ভেঙে ঢুকতেই সামনে এল ভয়াবহ দৃশ্য। অসমের গুয়াহাটিতে ২৫ বছরের স্ত্রী রিয়া তালুকদারকে খুনের অভিযোগ উঠেছে স্বামী রামানুজ গোস্বামীর বিরুদ্ধে। ফ্রিজের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় রিয়ার কাটা মাথা। পুলিসি হেফাজতে থাকা অভিযুক্ত এবার আদালতে যাওয়ার পথে দাবি করেছে, জেল থেকে বেরিয়ে সে এক ব্যক্তিকে ‘সুগার ড্যাডি’ বলে উল্লেখ করে তাঁকেও খুন করবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:44 PM IST
ফ্রিজে স্ত্রীর কাটা মাথা! আদালতে যাওয়ার পথে ‘সুগার ড্যাডি’কে খুনের হুমকি, ভয়ংকর কাণ্ড
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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