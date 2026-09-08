/ফ্রিজে স্ত্রীর কাটা মাথা! আদালতে যাওয়ার পথে ‘সুগার ড্যাডি’কে খুনের হুমকি, ভয়ংকর কাণ্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দু’দিন ধরে বাড়ি থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফোনও বন্ধ। এর মধ্যে বাড়ি থেকে আসছে তীব্র দুর্গন্ধ। সন্দেহ হওয়ায় প্রতিবেশীরা খবর দেন পুলিসকে। এরপর ঘরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই সামনে আসে ভয়াবহ ঘটনা। অসমের গুয়াহাটিতে ২৫ বছরের রিয়া তালুকদারকে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামী রামানুজ গোস্বামীর বিরুদ্ধে। তদন্তকারীরা ওই বাড়ি থেকে রিয়ার দেহ উদ্ধার করেন। পরে ফ্রিজের ভিতরে পলিথিনে মোড়া অবস্থায় তাঁর কাটা মাথার সন্ধান মেলে। ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে পুলিসি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
দুর্গন্ধ থেকেই সামনে এল ঘটনা
সূত্রের খবর অনুযায়ী, ৬ সেপ্টেম্বর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। গুয়াহাটির ওই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন প্রতিবেশীরা। একই সঙ্গে গত দু’দিন ধরে দম্পতিকে দেখতে না পাওয়ায় সন্দেহ আরও বাড়ে। দু’জনের মোবাইল ফোনও বন্ধ ছিল। এরপর পুলিস বাড়িতে গিয়ে দরজা খুলে রিয়ার দেহ উদ্ধার করে। তদন্তকারীরা জানান, দেহে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং দেহে পচন ধরতে শুরু করেছিল। বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় ফ্রিজের ভিতর থেকে পলিথিনে রাখা রিয়ার মাথা উদ্ধার করা হয়।
কোথায় ছিলেন অভিযুক্ত স্বামী?
পুলিস যখন বাড়িতে পৌঁছয়, তখন রামানুজ সেখানে ছিলেন না। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পুলিস জানতে পারে, তাঁকে শেষবার কয়েক দিন আগে দেখা গিয়েছিল। এরপর তাঁকে খুঁজতে শুরু করে পুলিস। শেষ পর্যন্ত রবিবার রাতে তিনি পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আদালতে পেশ করার পর তাঁকে সাত দিনের পুলিসি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। এখন তদন্তকারীরা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া তথ্য ও প্রমাণ মিলিয়ে দেখছেন।
‘জেল থেকে বেরিয়ে সুগার ড্যাডিকেও খুন করব’
এই ঘটনার তদন্তের মধ্যেই মঙ্গলবার আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রামানুজ। তাঁর দাবি, জেলের সাজা কাটার পর তিনি এমন একজনকে খুন করবেন, যাঁকে তিনি ‘সুগার ড্যাডি’ বলে উল্লেখ করেন। সাংবাদিকরা ওই ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কে সেই ব্যক্তি, তাঁর সঙ্গে রিয়ার কী সম্পর্ক ছিল, বা কেন তাঁকে নিয়ে এমন মন্তব্য করলেন—এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযুক্ত আরও দাবি করেছে, স্ত্রীকে খুন করার ঘটনায় তাঁর কোনও অনুশোচনা নেই এবং ক্ষমা চাওয়ারও প্রয়োজন বোধ করছেন না। তবে তাঁর এই বক্তব্যের সত্যতা এবং এর পিছনে থাকা কারণ তদন্ত করে দেখছে পুলিস।
খুনের আসল কারণ কী?
এই মুহূর্তে তদন্তের অন্যতম বড় প্রশ্ন সেটিই। রিয়াকে কেন খুন করা হল, তা পুলিস এখনও নিশ্চিতভাবে জানায়নি। তদন্তকারীরা ঘটনাটির সম্পূর্ণ ক্রম খতিয়ে দেখছেন এবং অভিযুক্তের বক্তব্যও যাচাই করা হচ্ছে। অন্য একটি প্রতিবেদনে পুলিসি সূত্রের ভিত্তিতে জানানো হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল এবং ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে খুনের নির্দিষ্ট কারণ এখনও তদন্তের বিষয়।
বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই মর্মান্তিক পরিণতি
রিয়া ও রামানুজের বিয়ে হয়েছিল মাত্র কয়েক মাস আগে। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সম্পর্ক এমন ভয়াবহ পরিণতি নিল। এই ঘটনায় পুলিস একাধিক দিক খতিয়ে দেখছে। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া প্রমাণ, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং অভিযুক্তের বক্তব্য—সবকিছু মিলিয়েই খুনের প্রকৃত কারণ ও ঘটনার পূর্ণ চিত্র সামনে আনার চেষ্টা চলছে।এখন তদন্তের কেন্দ্রে তিনটি বড় প্রশ্ন—রিয়াকে কেন খুন করা হল, ‘সুগার ড্যাডি’ বলে কাকে বোঝাচ্ছে অভিযুক্ত, আর এই ঘটনার সঙ্গে ওই ব্যক্তির আদৌ কোনও যোগ রয়েছে কি না। আপাতত এই প্রশ্নগুলির উত্তর মেলেনি। তদন্ত এগোলেই সামনে আসতে পারে আরও তথ্য।
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