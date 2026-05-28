UCC Bill Passed: একে মন ভরে না, চাই বহু শরীর! রাজ্য বহুগামিতা আইন করে নিষিদ্ধ করল সরকার, লিভ-ইনেও আনল কড়া নিয়ম

Assam UCC Bill: অসম বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) কার্যকর করার জন্য বিল পেশ করল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং লিভ-ইন সম্পর্কের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনকে এই বিলের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে রাখা হয়েছে। এছাড়া বিয়ে করার ৬০ দিন এবং লিভ-ইন সম্পর্কের ৩০ দিনের মধ্যে সরকারকে জানিয়ে রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই নিয়ম না মানলে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 28, 2026, 10:32 AM IST|Updated: May 28, 2026, 10:32 AM IST
Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

