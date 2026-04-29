AI Mega Poll Zeenia 2026: জিনিয়ার এগজিট পোল: অসমে BJP-র হ্যাটট্রিক, কেরলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, তামিলনাডুতে DMK, পুদুচেরিতে এগিয়ে NDA
AI Mega Poll Zeenia 2026: ভোট শেষ। এবার অপেক্ষা ৪ মে-র। পাঁচ রাজ্যের ভাগ্য এখন EVM-বন্দি। রায় ঘোষণার আগেই Zee News-এর AI অ্যাংকর জিনিয়া সার্ভে এজেন্সি ICPL-এর তথ্য ও কৃত্রিম মেধার বিশ্লেষণে আভাস দিলেন, কোন রাজ্যে আসতে পারে কার সরকার। ছবিটা কেমন? দেখে নেওয়া যাক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট শেষ (Assembly Elections 2026)। এবার অপেক্ষা ৪ মে-র। ওইদিন ফল প্রকাশ। পাঁচ রাজ্যের ভাগ্য এখন EVM-বন্দি। কিন্তু ওই রায় ঘোষণার আগেই Zee News-এর AI অ্যাংকর জিনিয়া (AI Mega Poll Zeenia) সার্ভে এজেন্সি ICPL-এর তথ্য ও কৃত্রিম মেধার বিশ্লেষণে আভাস দিলেন, কোন রাজ্যে কার সরকার আসতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal Assembly Election 2026) ছাড়া বাকি চারটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ছবিটা কেমন? দেখে নেওয়া যাক।
অসম: হ্যাটট্রিকের দিকে হিমন্ত
১২৬ আসনের অসমে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ৬৪টি আসন। জিনিয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, BJP/NDA পেতে পারে ৮০ থেকে ৮৬টি আসন, কংগ্রেস+ ২৯ থেকে ৩৫টি, এবং AIUDF সহ অন্যরা ৮ থেকে ১৩টি।
অন্য এগজিট পোলগুলিও একই সুরে কথা বলছে। Axis My India-র পূর্বাভাসে BJP+ পাচ্ছে ৮৮-১০০টি আসন, কংগ্রেস+ ২৪-৩৬টি। Janmat Polls বলছে, BJP+ ৮৭-৯৮, Matrize বলছে-- BJP+ ৮৫-৯৫, এবং Peoples Insight বলছে, BJP+ ৮৮-৯৬।
সব পোলই একটি কথা বলছে-- মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে BJP আরও একবার অসমে সরকার গড়তে চলেছে। কংগ্রেসের পুনরুদ্ধারের কোনো ইঙ্গিতই এই এগজিট পোলে নেই।
কেরল: UDF-LDF হাড্ডাহাড্ডি, ত্রিশঙ্কু বিধানসভা?
১৪০ আসনের কেরালামে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ৭১টি আসন। এখানে ছবিটা সবচেয়ে জটিল।
জিনিয়ার AI এগজিট পোল অনুযায়ী, UDF পেতে পারে ৬৩ থেকে ৭৪টি আসন, LDF পাচ্ছে ৫৮ থেকে ৭০টি। NDA-র ভাগে যেতে পারে মাত্র ২ থেকে ৫টি আসন। দুই মূল জোটের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ব্যবধান নেই।
তবে অন্য পোলগুলির সঙ্গে তুলনায় ব্যবধানটা চোখে পড়ে। Peoples Pulse-র পোলে UDF পাচ্ছে ৭৮-৯০টি আসন এবং LDF ৪৯-৬২টি। অর্থাৎ, কোনো পোল বলছে কঠিন লড়াই, কোনো পোল বলছে UDF স্পষ্ট এগিয়ে।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পছন্দ হিসেবে জিনিয়ার সার্ভেতে এখনও এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-ই। কিন্তু আসনসংখ্যা যদি জিনিয়ার পূর্বাভাসের নীচের দিকে থাকে, তাহলে ত্রিশঙ্কু বিধানসভার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
তামিলনাডু: DMK-র দ্বিতীয় দফা, চমক দিতে পারেন বিজয়?
২৩৪ আসনের তামিলনাডুতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ১১৮টি আসন। জিনিয়ার পূর্বাভাস স্পষ্ট।
DMK+ জোট পেতে পারে ১৪০ থেকে ১৬২টি আসন, AIADMK+ পাচ্ছে ৫২ থেকে ৭৪টি, এবং অন্যরা পাচ্ছে ৭ থেকে ১০টি।
এই নির্বাচনে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের দল তামিলাগা ভেত্রি কাঝাগম (TVK)। জিনিয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী TVK পাচ্ছে মাত্র ৮ থেকে ১৮টি আসন। প্রথম নির্বাচনেই ২৩৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে TVK, কিন্তু আসনে রূপান্তর কতটা হবে সেটাই প্রশ্ন। DMK-র ক্ষমতায় ফেরা প্রায় নিশ্চিত।
পুদুচেরি: NRC-র হাতেই ক্ষমতা?
৩৩ আসনের ছোট্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ১৭টি আসন। জিনিয়ার পূর্বাভাস-- AINRC+ পাচ্ছে ১৬ থেকে ২০টি আসন, কংগ্রেস+ পাচ্ছে ৬ থেকে ৮টি, TVK+ ২ থেকে ৪টি এবং অন্যরা ১ থেকে ৩টি।
বর্তমানে BJP-র সঙ্গে জোটে ক্ষমতায় থাকা All India NR Congress-ই ফের সরকার গড়তে পারে বলে ইঙ্গিত মিলছে।
মনে রাখবেন
এগজিট পোল চূড়ান্ত ফল নয়। ২০২১ সালের কেরল নির্বাচনেও এগজিট পোল এবং আসল ফলের মধ্যে বড় ফারাক দেখা গিয়েছিল। জিনিয়ার এই সমীক্ষায় AI প্রযুক্তি ও ডেটা বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। আসল রায় জানা যাবে ৪ মে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)