English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Delhi Red Fort Blast: দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে চমক, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৫ চিকিত্সক নিখোঁজ!

Delhi Red Fort Blast: সূত্রের খবর, ডা মুজাম্মিল গণির ফোনের কল রেকর্ড বের করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে গণির সঙ্গে বহু চিকিত্সকের কথাবার্তা হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 15, 2025, 07:29 PM IST
Delhi Red Fort Blast: দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে চমক, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৫ চিকিত্সক নিখোঁজ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির লালকেল্লা এলাকায় গত ১০ নভেম্বর বিস্ফোরণের সময়ে ঘটনাস্থলে কার পার্কিংয়ে কতগুলো গাড়ি ছিল তার একটি তালিকা তৈরি করছে পুলিস। যে দিন বিস্ফোরণ হয়েছিল সেইদিন বিস্ফোরণস্থলে গাড়িটি প্রায় ৩ ঘণ্টা পার্ক করা ছিল। ওইসব গাড়ির রেজিস্ট্রেশন থেকে মালিক ও চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জানতে চাওয়া হচ্ছে তারা ঘাতক i20 গাড়িটিকে দেখেছিল কিনা। ইতিমধ্যেই ওই বিস্ফোরণে এক ডাক্তারের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজন ডাক্তারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, তদন্তকারীরা বুঝতে চাইছেন বিস্ফোরণের আগের ৩ ঘণ্টায় কী হয়েছিল। বিস্ফোরক গাড়িতে আগে থেকেই প্ল্যান্ট করা ছিল কিনা, নাকি পরে সেখানে বিস্ফোরক লোড করা হয়েছিল। গোয়েন্দারা আরও বুঝতে চাইছেন ধৃত চিকিত্সক মুজাম্মিল গণি হরিয়ানার আল ফালাহ বিশ্ববিদ্য়ালয়ের চিকিত্সকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত কিনা। তদন্তকারীরা মনে করছেন আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৫ চিকিত্সকের সঙ্গে গণির যোগাযোগ ছিল। সেইসব চিকিত্সকদের এখন খোঁজ মিলছে না।

সূত্রের খবর, ডা মুজাম্মিল গণির ফোনের কল রেকর্ড বের করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে গণির সঙ্গে বহু চিকিত্সকের কথাবার্তা হয়েছে। এখন তদন্তকারীরা যখন ওইসব চিকিত্সকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন তখন তাদের ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তদন্তকারীদের একটি দল আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে। সেখানে গিয়ে তদন্তকারীরা বহু চিকিত্সকের দেখা পাচ্ছেন না। ফলে গোয়েন্দাদের এখন ভাবতে হচ্ছে ওইসব চিকিত্সকরা বিস্ফোরণ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা।

আরও পড়ুন-ফের সাগরে ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত! উধাও শীত? রবি থেকেই হাওয়া বদল...

আরও পড়ুন-ভোটে হারের পর লালু পরিবারে বড় ধাক্কা, রাজনীতি ছাড়লেন মেয়ে রোহিনী, সম্পর্কও চোকালেন পরিবারের সঙ্গে

এদিকে, দিল্লি পুলিসের স্পেশাল সেল এখন একটি এফআইআর করেছে। সেটি করা হয়েছে ইউএপিএ আইনে। ওইসব নথি এনআইএ-কে হস্তান্তর করা হয়েছে। গোয়েন্দারা এখন দেখছেন ঘাতক গাড়িটির পাশাপাশি আর কোন কোন গাড়ি ঘটনাস্থলে পার্ক করা ছিল। ঘাতক গাড়িটিতে ছিল ডা উমর নবি। গোয়েন্দারা জানার চেষ্টা করছেন উমরের সঙ্গে ওই গাড়িতে আর কেউ ছিল কিনা। 

উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বরই গোয়েন্দারা একটি বড় সাফল্য পান। হোয়াইট কলার টেরর মডিউল-এর বিভিন্ন জাগায় হানা দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক। গ্রেফতার করা হয়েছে মোট ৮ জনকে। এদের মধ্য়ে ৩ জন ডাক্তার।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Delhi red fort blastdelhi blastAl Falah UniversityDoctors Missing
পরবর্তী
খবর

Pre Wedding Crime: বিয়ের দিন রক্তাক্ত পরিণতি ! গুজরাতে হবু স্বামীর হাতে কনের নৃশংস খুন করে...
.

পরবর্তী খবর

UP Shocker: শুক্রবারে শিহরণ! ফ্যান থেকে ঝুলছেন বাবা, বিছানায় ছড়ানোছেটানো এলোমেলো মা ও তিন স...