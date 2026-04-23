Road Accident: ব্রেক ফেল করে বেপরোয়া ট্রাক গিয়ে মারল এসইউভিতে, মুহূর্তে তালগোল পাকিয়ে গেলেন ১১ জন

Road Accident: ব্রেক ফেল করে বেপরোয়া ট্রাক গিয়ে মারল এসইউভিতে, মুহূর্তে তালগোল পাকিয়ে গেলেন ১১ জন
Road Accident: জেলা পুলিস সুপার অপর্ণা রজত কৌশিক জানান, ঢাল দিয়ে নামার সময় ট্রাকের ব্রেক ফেল করায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে....
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খবরে সেই মির্জাপুর। এবার ভিলেন কোনও 'কালিন ভাইয়া' নয়। বরং একটি ট্রাক। ওই ট্রাকের কারণেই কয়েক মুহূর্তে প্রাণ গেল ১১ জনের। মঙ্গলবার ভর সন্ধেয় ওই দু্রঘটনা ঘটে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের ড্রামদগঞ্জ থানায় রাজ্য সড়কে।
কীভাবে এতবড় ঘটনা? পুলিস সূত্রে খবর ব্রেক ফেল করে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে একটি গাড়িতে, সেটি গিয়ে ধাক্কা মারে একটি এসইউভিতে। সেই এসইউভি গিয়ে মারে একটি টেলারে। একাধিক গাড়ির ওই সংঘর্ষে কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়।
খবর পেয়েই পুলিসের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধারকাজ শুরু করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং উদ্ধার অভিযানে সাহায্য করতে দমকল বাহিনীকেও ডাকা হয়।
জেলা প্রশাসক ও পুলিস সুপারসহ জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে ওই রুটে বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে এবং বিকল্প পথ ব্যবহার করে যানবাহন চলছে।
জেলা পুলিস সুপার অপর্ণা রজত কৌশিক জানান, ঢাল দিয়ে নামার সময় ট্রাকের ব্রেক ফেল করায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, “২২শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ রাত প্রায় ৮:৩০টা নাগাদ ড্রামদগঞ্জ উপত্যকার নিচের দিকের ঢালু রাস্তায় একটি সড়ক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে জানা যায় যে, ব্রেক ফেল করার কারণে একটি ট্রাক অন্য একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। দুটি ট্রাকের মাঝখানে একটি অল্টো গাড়ি চাপা পড়ে যায়। এরই মধ্যে ধাক্কা লেগে অন্য একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। এখন পর্যন্ত মোট ১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চলছে। বর্তমানে বিকল্প পথে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।”
পুলিস আরও জানিয়েছে যে, সংঘর্ষের পর আগুন ধরে যাওয়ায় এসইউভি (SUV) এবং গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করার কাজ চলছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
শহর বা জেলা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, তদন্তকারী দল দুর্ঘটনার সঠিক কারণ ও ঘটনাপ্রবাহ খতিয়ে দেখছে। এদিকে, যানজট এড়াতে ওই এলাকার যানবাহন চলাচলের পথ পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ এবং নথিপত্র তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে এবং তদন্ত এগোলে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
