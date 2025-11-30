Bus Accident: দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের মর্মান্তিক পরিণতি ১২ জনের, দরজা-জানালা ভেঙে বের করা হল যাত্রীদের

Bus Accident: দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের মর্মান্তিক পরিণতি ১২ জনের, দরজা-জানালা ভেঙে বের করা হল যাত্রীদের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলার কুন্দ্রাক্কুড়ির কাছে কুম্মানগুড়িতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জন নিহত এবং ৪০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। রবিবার সন্ধ্যায় দুটি রাজ্য সরকারি বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে এই মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পর প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত ছিল। পরে পুলিস এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে এবং যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়।
আহতদের শিবগঙ্গা ও কারাইকুড়ির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানকার জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে বহু যাত্রীকে। বহু যাত্রীর অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক রয়েছে।
আইএএনএস সূত্রে খবর, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ঘটনাস্থলেই বহু যাত্রী মারা যান। আরও অনেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাসের ভেতরে আটকে পড়েন।
প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, একটি সরু রাস্তায় দুই দিক থেকে আসা বাস দুটির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।
উদ্ধার অভিযান গভীর রাত পর্যন্ত চলে। এই কাজে পুলিশকে সাহায্য করতে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহতদের টেনে বার করতে সহায়তা করেন।
দুর্ঘটনার ঠিক পরেই চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। যাত্রীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলেন, রাস্তায় কাঁচের টুকরোগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এবং আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করতে স্থানীয়রা বাসের দরজাগুলি ভেঙে দেন।
উল্লেখ্য, গত ২৪শে নভেম্বর তামিলনাড়ুর তেনকাশী জেলায় দুটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে এক শিশুসহ কমপক্ষে ছয়জনের মৃত্যু হয় এবং ৫০ জনেরও বেশি মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এএনআই (ANI) সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার সময় বাস দুটিতে প্রায় ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন। আহতদের গুরুতর আঘাত, যার মধ্যে হাত, পা ও মাথায় ফ্র্যাকচারও ছিল, তার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
