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মাঝ গঙ্গায় উল্টে গেল নৌকো, মর্মান্তিক মৃত্যু ১৪ জনের

Bihar Boat Tragedy: বেশকিছু কম বয়সী ছেলেমেয় ওই ওই বোটে চড়ে ফিস্ট করতে যাচ্ছিল। মাঝনদীতে নৌকোটি উল্টে যায়। প্রাথমিকভাবে ৬-৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও এখনওপর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্য়ু হয়েছে বলে খবর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 14, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 09:56 AM IST
মাঝ গঙ্গায় উল্টে গেল নৌকো, মর্মান্তিক মৃত্যু ১৪ জনের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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