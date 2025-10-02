Durga Puja 2025: বিসর্জনে বেরিয়ে পুকুরে উল্টে গেল প্রতিমা-সহ ট্রাক্টর ট্রলি, মর্মান্তিক মৃত্যু শিশু-সহ ১৪ জনের

Durga Puja 2025: বিসর্জনে বেরিয়ে পুকুরে উল্টে গেল প্রতিমা-সহ ট্রাক্টর ট্রলি, মর্মান্তিক মৃত্যু শিশু-সহ ১৪ জনের
Durga Puja 2025: ট্রাক্টর ট্রলিতে ছিলেন ২০-২৫ জন। একটি কার্লভার্ট পার হতেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোর বিসর্জনে বেরিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রাণ হারালেন ১৪ জন। এদের মধ্যে ১০ জনই শিশু। নাড়িয়ে দেওয়ার মতো ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ায়।
বৃহস্পতিবার দুর্গা প্রতিমা নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিসর্জন দিতে। একটি ট্রাক্টর ট্রলিতে প্রতিমাকে তুলে একদল মানুষ যাচ্ছিলেন বিসর্জন দিতে। পথে একটি পুকুরপাড় দিতে যাওয়ার সময় ট্রাক্টরটি উল্টে পুকুরে পড়ে যায়। তাতেই চাপা পড়ে যান ট্রলিতে থাকা মানুষজন। তাতেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে জামিল গ্রামে।
#WATCH | Madhya Pradesh | Search and rescue operation underway in the Jamli village of Khandwa, where an accident occurred during the Durga immersion ceremony. MP CM Mohan Yadav has announced Rs 4 lakh each as compensation to the next of kin of the deceased. https://t.co/5KeYyNwsIL pic.twitter.com/4qFDF2ZQB6
— ANI (@ANI) October 2, 2025
সংবাদমাধ্য়মের রিপোর্ট অনুযায়ী ট্রাক্টর ট্রলিতে ছিলেন ২০-২৫ জন। একটি কার্লভার্ট পার হতেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই এলাকার মানুষজন উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে। এখনওপর্যন্ত ১৪টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিসের বক্তব্য, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এমনটাই জানিয়েছেন খান্ডোয়ার এসপি মেনাজ কুমার রাই।
ওই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন মধ্য়প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মৃতদের পরিবারকে ৪ লাখ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময়ে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা অত্যান্ত মর্মান্তিক। নিহতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি। প্রার্থনা করি নিহতদের পরিবার পরিজন তাদের স্বজন হারানোর দুঃখ থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসুন।
এখনওপর্যন্ত যে কজনকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের কয়েক জনেক অবস্থা আশঙ্কাজনক। উদ্ধারহওয়া মানুষজনের মধ্যে মহিলারাও রয়েছেন। মৃতদের বয়স ১৫-২৫ বছরের মধ্যে।
