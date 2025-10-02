English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: বিসর্জনে বেরিয়ে পুকুরে উল্টে গেল প্রতিমা-সহ ট্রাক্টর ট্রলি, মর্মান্তিক মৃত্যু শিশু-সহ ১৪ জনের

Durga Puja 2025: ট্রাক্টর ট্রলিতে ছিলেন ২০-২৫ জন। একটি কার্লভার্ট পার হতেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 2, 2025, 11:02 PM IST
Durga Puja 2025: বিসর্জনে বেরিয়ে পুকুরে উল্টে গেল প্রতিমা-সহ ট্রাক্টর ট্রলি, মর্মান্তিক মৃত্যু শিশু-সহ ১৪ জনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোর বিসর্জনে বেরিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রাণ হারালেন ১৪ জন। এদের মধ্যে ১০ জনই শিশু। নাড়িয়ে দেওয়ার মতো ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ায়।

Add Zee News as a Preferred Source

বৃহস্পতিবার দুর্গা প্রতিমা নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিসর্জন দিতে। একটি ট্রাক্টর ট্রলিতে প্রতিমাকে তুলে একদল মানুষ যাচ্ছিলেন বিসর্জন দিতে। পথে একটি পুকুরপাড় দিতে যাওয়ার সময় ট্রাক্টরটি উল্টে পুকুরে পড়ে যায়। তাতেই চাপা পড়ে যান ট্রলিতে থাকা মানুষজন। তাতেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে জামিল গ্রামে।

সংবাদমাধ্য়মের রিপোর্ট অনুযায়ী ট্রাক্টর ট্রলিতে ছিলেন ২০-২৫ জন। একটি কার্লভার্ট পার হতেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই এলাকার মানুষজন উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে। এখনওপর্যন্ত ১৪টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিসের বক্তব্য, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এমনটাই জানিয়েছেন খান্ডোয়ার এসপি মেনাজ কুমার রাই।

আরও পড়ুন-টাকির ইছামতীতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রহরায় বিসর্জন, এবারও মিলল না দুই বাংলা

আরও পড়ুন-মাত্র ১ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড সন্দেশখালির পাথরঘাটা, চাল উড়ে তছনছ প্রায় শতাধিক বাড়ি

ওই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন মধ্য়প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মৃতদের পরিবারকে ৪ লাখ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময়ে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা অত্যান্ত মর্মান্তিক। নিহতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি। প্রার্থনা করি নিহতদের পরিবার পরিজন তাদের স্বজন হারানোর দুঃখ থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসুন।

এখনওপর্যন্ত যে কজনকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের কয়েক জনেক অবস্থা আশঙ্কাজনক। উদ্ধারহওয়া মানুষজনের মধ্যে মহিলারাও রয়েছেন। মৃতদের বয়স ১৫-২৫ বছরের মধ্যে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Durga Puja 2025Durga Puja Immersion AccidentMadhya Pradesh shocker
পরবর্তী
খবর

Female Doctor shoching incident: স্বামীর পরকীয়া, লাগাতার অত্যাচার! অতিষ্ঠ চিকিত্‍সক-স্ত্রীর চলন্ত ট্রেনেই রক্তারক্তি... মর্মান্তিক...
.

পরবর্তী খবর

Accident: নবমীর রাতে স্বামীর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, আর ঘরে ফেরা হল না স...