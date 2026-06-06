Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /BJP Leader Annamalai: বিরাট ঘোষণা দলত্যাগী বিজেপি হেভিওয়েটের, দল গঠনের আগেই তাঁর সঙ্গে ১৪ লাখ সমর্থক

BJP Leader Annamalai: বিরাট ঘোষণা দলত্যাগী বিজেপি হেভিওয়েটের, দল গঠনের আগেই তাঁর সঙ্গে ১৪ লাখ সমর্থক

BJP Leader Annamalai: সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দিয়ে ২০২০ সালে আন্নামালাই বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁকে করা হয় তামিলাড়় বিজেপির রাজ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 06, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:58 PM IST
BJP Leader Annamalai: বিরাট ঘোষণা দলত্যাগী বিজেপি হেভিওয়েটের, দল গঠনের আগেই তাঁর সঙ্গে ১৪ লাখ সমর্থক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিরাট ঘোষণা দলত্যাগী বিজেপি হেভিওয়েটের, দল গঠনের আগেই তাঁর সঙ্গে ১৪ লাখ সমর্থক
BJP Leader Resign1 hr ago
2
shilpa shinde2 hrs ago
3
Sandeshkhali2 hrs ago
4
Tamil Nadu3 hrs ago
5
Kunal ghosh3 hrs ago