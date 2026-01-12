English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • ISRO Lost 16 Satellites: ইসরোর ইমেজে বিশাল ধাক্কা, PSLV-C62-এর উত্ক্ষেপণের পর মহাশূন্যে হারিয়ে গেল দেশি-বিদেশি ১৬ উপগ্রহ

ISRO Lost 16 Satellites: ইসরোর ইমেজে বিশাল ধাক্কা, PSLV-C62-এর উত্ক্ষেপণের পর মহাশূন্যে হারিয়ে গেল দেশি-বিদেশি ১৬ উপগ্রহ

ISRO PSLV  C62 Mission Failed: যাত্রার শুরুতে রকেটের বুস্টারগুলো সফলভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উড্ডয়নের প্রায় আট মিনিট পর, তৃতীয় ধাপে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 12, 2026, 03:47 PM IST
ISRO Lost 16 Satellites: ইসরোর ইমেজে বিশাল ধাক্কা, PSLV-C62-এর উত্ক্ষেপণের পর মহাশূন্যে হারিয়ে গেল দেশি-বিদেশি ১৬ উপগ্রহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসরোর ইতিহাসে কালো হয়ে থাকল ১২ জানুয়ারি ২০২৬। শ্রীহরিকোটা থেকে সুষ্ঠুভাবে লঞ্চ হওয়ার পর মহাশূন্যে ১৬টি স্যাটেলাইটি নিয়ে হারিয়ে গেল  PSLV C62 রকেট।

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার সকাল ১০টা ৪৭ মিনিটতে বিকট শব্দ করে উড়ে যায় ২৬০ টনের PSLV-DL। প্রথম দুটি স্তর অতিক্রম করার পর স্যাটেলাইটগুলি মূল রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় স্তরে উঠে আর তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। 

এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নিয়ে ইসরো প্রধান ভি নারায়ানণ বলেন, তৃতীয় ধাপের শেষ পর্যন্ত রকেট ঠিকঠাক কাজ করছিল। তারপর রকেটটির ঘোরার গতিতে কিছুটা অস্থিরতা এবং নির্ধারিত উড্ডয়ন পথ থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা সব তথ্য বিশ্লেষণ করছি এবং বিস্তারিত জানতে পারলে আপনাদের আবার জানাব।

এই মিশনের মূল লক্ষ্য ছিল DRDO-এর তৈরি সামুদ্রিক নজরদারি উপগ্রহ EOS-N1 (অন্বেষা)-সহ মোট ১৬টি উপগ্রহকে মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে (৫০৫ কিমি উচ্চতায়) পৌঁছে দেওয়া। এর সঙ্গে ছিল ভারতীয় শিক্ষার্থীদের তৈরি পেলোড, বেসরকারি সংস্থার গবেষণা সরঞ্জাম এবং স্পেনের একটি বিশেষ যন্ত্র।

যাত্রার শুরুতে রকেটের বুস্টারগুলো সফলভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উড্ডয়নের প্রায় আট মিনিট পর, তৃতীয় ধাপে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ঠিক আগের C61 মিশনের মতোই এবারও ইঞ্জিনের ভেতরের চাপের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় মিশনটি সফল হতে পারেনি। 

ইসরো বলেছে, রকেটটি তার নির্ধারিত পথ থেকে সরে গিয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তবে এই মুহূর্তে যান্ত্রিক ত্রুটির আসল কারণ স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

আরও পড়ুন-

গত আট মাসের মধ্যে এটি পিএসএলভি (PSLV) রকেটের দ্বিতীয় ব্যর্থতা। এর আগে ৬৩টি উড্ডয়নের মধ্যে ৯৪ শতাংশ ক্ষেত্রেই সফল হওয়ার গৌরব ছিল এই রকেটের, যা চন্দ্রযান-১ এবং আদিত্য-এল১-এর মতো বড় মিশন সফল করেছিল। কিন্তু পরপর দুটি ব্যর্থতা সেই সুনামে কিছুটা দাগ ফেলল।

উল্লেখ্য, আগের (C61) মিশনের ব্যর্থতার রিপোর্ট এখনো প্রকাশিত হয়নি। এবারও ঠিক একই জায়গায় সমস্যা হওয়ায় রকেটের জ্বালানি ইঞ্জিন, নোজল বা এর স্থায়িত্ব নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ২০২৬ সালের ঠাসা শিডিউল বা ব্যস্ততার কারণে কাজের মানে কোনো আপস করা হচ্ছে কি না, সেই আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা 'এনএসআইএল' (NSIL)-এর মাধ্যমে যারা ভাড়ায় উপগ্রহ পাঠায়, তাদের মধ্যে এখন আস্থার অভাব দেখা দিতে পারে। এতে ভারতের বেসরকারি মহাকাশ খাতের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

পরপর দুটি ব্যর্থতা ইসরোর ২০২৬ সালের বড় পরিকল্পনাগুলোকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০০টির বেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, ভারতের নিজস্ব জিপিএস 'ন্যাভিক' (NavIC)-এর বিস্তার এবং ‘গগনযান’ মিশনের প্রস্তুতি। বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলোর তুলনায় টিকে থাকার লড়াইয়ে এটি একটি বড় ধাক্কা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
isroISRO Lost 16 SatellitesISRO Disaster
পরবর্তী
খবর

Bengaluru Horror: সুন্দরী প্রতিবেশী 'টেকি' শর্মিলাকে চাই! স্লাইডিং জানলা খুলে যুবতীর ঘরে কামুক টিনএজার, সেক্সে না বলতেই... হাড়হিম...
.

পরবর্তী খবর

ED against Mamata Banerjee: ল্যাপটপ চুরি, তদন্তে বাধা, তথ্য ছিনতাই! সুপ্রিম কোর্টে মমতার বির...