/পাকিস্তানে তৈরি ফর্সা হওয়ার ক্রিম মেখে কিডনি বিকল হওয়ার জোগাড় ভারতে, ঘোর সংকটে ১৮ মহিলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফর্সা হওয়ার ক্রিম মেখে বিরাট বিপদ। খারাপ ক্রিমে চামড়া নয় বরবাদ হল কিডনি। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এমনই কিডনি সমস্যায় ভুগছের কমপক্ষে ১৮ মহিলা। এবার শুনুন ওই ফর্সা হওয়ার ক্রিম কোথায় পেয়েছিলেন ওইসব মহিলারা।
ক্রিমটির নাম 'গোরি বিউটি ক্রিম'। তৈরি হয় পাকিস্তানে। ইন্টাগ্রাম পেজ ও এক অনলাইন বিপনী থেকে ওই ক্রিম কিনেছিলেন ওইসব মহিলারা। নেটপাড়ায় এই প্রশ্নটাই এখন অনেকে করছেন যে কড়াকড়ির পরও কীভাবে নাগপুরের ওইসব মহিলাদের হাতে পৌঁছে গেল ওই ফেয়ারনেস ক্রিম। ভারতের মানুষ কীভাবে নিম্নমানের পাকিস্তানি ক্রিম মাখেন।
সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ওই ক্রিম ব্যবহার করা, বিক্রি করার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এফডিএ। এর পাশাপাশি আর যে সব ক্রিমের কোয়ালিটি ভালো নয় বলে জানিয়েছে সেগুলি হল ফেস ফ্রেস গোল্ড, গোল্ডেন স্টার বিউটি ক্রিম। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ওইসব ক্রিমে অতিরিক্ত মাত্রার পারদ রয়েছে। ফলে ওইসব ক্রিম ব্যবহার নিরাপদ নয়।
18 women in Nagpur, Maharashtra complained about kidney problems to their doctors in the span of two years. Doctors saw a pattern and checked that all of them were using this pakistani cream sold by many Instagram pages and meesho.— Chirag Barjatya (@chiragbarjatya) July 5, 2026
FDA Maharashtra took the cream samples. Sent to… pic.twitter.com/LqPZayJQKV
এদিকে, ওই ঘটনার জেরে মুম্বইয়ের চেম্বুরের একে দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিস। পকিস্তানের কোনও পণ্য বিক্রি করা যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ওই দোকানদার গোরি বিউটি ক্রিম বিক্রি করতেন।
গত ২ বছর ধরে নাগপুরের একটি হাসপাতালে আসছিলেন বহু মহিলা যাদের সবার সমস্যাই প্রায় একই। সবারই কিডনির সমস্যা। এদের মধ্যে ১৮ জনকে জিজ্ঞসাবাদ করে জানা যায় এদের মদ্যে একটি বিষয়ে মিল রয়েছে। সেটি হল এরা সবাই একটি স্কিন ক্রিম ব্যবহার করতেন। বিষয়টি আরও গুরুত্ব পায় যখন চিরাগ বরজাতিয়া নামে এক ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'গত ২ বছরে নাগপুরের ১৮ মহিলা ডাক্তারের কাছে কিডনির সমস্যার কথা বলেছেন। এদের মধ্যে একটি বিষয় মিল রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই ফর্সা হওয়ার জন্য পাকিস্তানে তৈরি একটি ক্রিম ব্যবহার করতেন।'
চিরাগ বরজাতিয়া ব্যাখ্যা করেন, পারদ খুবই বিষাক্ত ধাতু। এই ধাতুই কখনও কখনও ফেয়ারনেস ক্রিমে ব্যবহার করা হয়। বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলেই বিপদ। ত্বক দিয়ে ঢুকে এই ধাতু কিডনিতে জমা হতে থাকে। তাতেই ক্ষতি হতে থাকে কিডনির।
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