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পাকিস্তানে তৈরি ফর্সা হওয়ার ক্রিম মেখে কিডনি বিকল হওয়ার জোগাড় ভারতে, ঘোর সংকটে ১৮ মহিলা

Pakistani Beauty Cream: ওই ঘটনার জেরে মুম্বইয়ের চেম্বুরের একে দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 06, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:26 PM IST
পাকিস্তানে তৈরি ফর্সা হওয়ার ক্রিম মেখে কিডনি বিকল হওয়ার জোগাড় ভারতে, ঘোর সংকটে ১৮ মহিলা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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