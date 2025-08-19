Indian Gave Up Citizenship: শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়েছেন ২,০০,০০০ জন, কারণ...

Indian Gave Up Citizenship: শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়েছেন ২,০০,০০০ জন, কারণ...
Indian Gave Up Citizenship: সরকারের দাবি, দেশছাড়ার এই প্রবণতা এক একজনের জন্য এক এক রকমের। কিন্তু কোনওভাবেই দেশের পয়সাওয়ালা ও প্রভাবশালী মানুষের দেশছাড়ার প্রবণতা কমানো যাচ্ছে না
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দেশছেড়ে চলে যাচ্ছেন ভারতীয়রা। ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করে তারা নাগরিকত্ব নিচ্ছেন অন্য দেশের। শুধুমাত্র ২০২৪ সালে ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়েছেন ২ লাখ ভারতীয়। লোকসভায় এমনটাই জানিয়েছে সরকার। গত ৫ বছর কতজন ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়েছেন, এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ওই কথা বলেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং।
কীর্তি বলেন, ৮৫,২৫৬ জন ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন ২০২০ সালে, ২০২১ সালে নাগরিকত্ব ছেড়েছেন ১,৬৩,৩৭০ জন। ২০২২ সালে দেশছাড়া ভারতীয়দের সংখ্যা বেড়ে হয় ২,২৫,৬২০ জন। ২০২৩ সালে সংখ্যাটা কানিকচা কমে। ওই বছর দেশছাড়া ভারতীয়দের সংখ্যা কমে হয় ২,১৬,২১৯। আর ২০২৪ সালে ওই সংখ্য়া ফের বেড়ে হয় ২,০৬,৩৭৮।
আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের মানুষের প্রতিপত্তি যত বাড়ছে ততই বেড়ে যাচ্ছে দেশ ছাড়ার প্রবণতা। বিশেষকরে ব্যবসায়ীদের। সরকারের দাবি, দেশছাড়ার এই প্রবণতা এক একজনের জন্য এক এক রকমের। কিন্তু কোনওভাবেই দেশের পয়সাওয়ালা ও প্রভাবশালী মানুষের দেশছাড়ার প্রবণতা কমানো যাচ্ছে না। এইসব মানুষজন তাদের যোগ্যতা বিদেশে বিদেশেই কাজে লাগাতে চাইছেন।
সরকারে কাছে যে তথ্য় রয়েছে তাতে বর্তমানে ৩,৪৩,৫৬,১৯৩ জন ভারতীয় বিদেশে রয়েছেন। এদের মধ্যে ১,৭১,৮১,০৭১ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। বাকী হলেন এনআরআই।
