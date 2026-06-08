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TMC Spilt: নিঃসঙ্গ মমতা, এনডিএতে যোগ দিতে চলেছেন ২০ বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ, স্পিকারকে দিলেন চিঠি

TMC Spilt: ওইসব সাংসদের নতুন এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানা যাচ্ছে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, দলত্যাগ রতে হবে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 08, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:28 PM IST
TMC Spilt: নিঃসঙ্গ মমতা, এনডিএতে যোগ দিতে চলেছেন ২০ বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ, স্পিকারকে দিলেন চিঠি

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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