/TMC Spilt: নিঃসঙ্গ মমতা, এনডিএতে যোগ দিতে চলেছেন ২০ বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ, স্পিকারকে দিলেন চিঠি

রাজীব চক্রবর্তী: বিধায়কদের পর এবার তৃণমূলের সাংসদ শিবিরও চুরমার হয়ে গেল। দিল্লিতে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় নিজে হাজির সেই সময়ে এনডিএ ব্লকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি দিলেন ২০ তৃণমূল সাংসদ। প্রশ্ন উঠছে কোন অঙ্কে তৃণমূলে এই ভূমিধস? এখনও এই বিষয়টি স্পষ্ট না হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এখন ৮ বিশ্বস্ত সাংসদ। তারাও যে যে কোনও মুহূর্তে সরে যাবেন না তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।
সোমবারের 'বড়দিনে'-এ দিল্লিতে ভাঙল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের মোট ২৯ জন সাংসদ। তার মধ্যে বর্তমানে রয়েছেন ২৮ জন। তার মধ্যে ২০ সাংসদ স্পিকারের দফতরে চিঠি দিয়ে জানালেন যে তাঁরা এনডিএ ব্লকে শরিক হতে চান। এনডিএ ব্লকে শরিক হয়ে সরকারের কাজে শরিক হতে চান। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে চাইছেন না। রাজনৈতিক দিক থেকে এই যাওয়া অত্যন্ত বড় ঘটনা। এখন এক্ষেত্রে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হয় কিনা সেটাই দেখার। তবে এককথায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন হয়ে গেল।
সংসদ ভবন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কনস্টিটিউশনাল ক্লাবে আজ ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক করছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঠিক সেই সময় পাল্টা তাঁর দলের সাংসদরাই বিজেপির সঙ্গে বৈঠকে বসে যান। তার পরেই তাঁরা স্পিকারের দফতরে চিঠি জমা দিয়ে দিলেন। সেই চিঠিতে সই করেছেন ২০ সাংসদ। তাঁর জানালেন যে তাঁরা এনডিএ ব্লকের সদস্য হতে চান।
যারা ওই চিঠিতে সই করলেন না সেই ৮ জন কারা? এক্ষেত্রে অবশ্যাই সেই ৮ জনের মধ্যে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদরা। দিনের শুরুতে শোনা যাচ্ছিল, এনডিএ ব্লকে যোগ দিতে পারেন তৃণমূলের ১৬ সাংসদ। কিন্তু বেলা গড়াতেই তা বেড়ে হল ২০ জন। সেক্ষেত্রে ৪ সংখ্যালঘু সাংসদ যোগ দিলেন কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। এই ৪ জন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অনাস্থতেই কি মমতার সঙ্গ ছাড়ালেন ২০ সাংসদ? নাকি দলনেত্রীর প্রতিও তাদের অনাস্থা প্রকট হয়ে উঠল? পার্থ ভৌমিক ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একেবারে বিশ্বস্ত সঙ্গী। তিনিও ২০ জনের শিবিরে। কাকলি ঘোষ দস্তিদার অনেক আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু পার্থ ভৌমিকের কোনও কথা শোনা যায়নি। পার্থ ভৌমিক আজ থেকে ৭ দিন আগেই দিল্লিতে পৌঁছেছিলেন। পাশাপাশি যেসব তৃণমূল সাংসদ বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন তাদের আলাদা সিমকার্ড পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আলাদা মোবাইল সেট নিয়েছেন। বেশিরভাগ নেতাই তাদের পুরনো মোবাইল বন্ধ রেখেছেন। অর্থাত্ একেবারে পরিকল্পনা মাফির তারা এগিয়েছেন। তারই ফল দেখা গেল আজ দিল্লিতে। ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকের পর এইসব সাংসদরা চলে গেলেন স্পিকারের অফিসে। এখন ২৮ সাংসদের মধ্য়ে ২০ জন যদি চলে যান তাহলে দলত্যাগ বিরোধী আইনের কোপে তাঁরা পড়বেন না।
সূত্রের খবর, ওইসব সাংসদের নতুন এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানা যাচ্ছে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, দলত্যাগ রতে হবে না। অভিনেতা দেব ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁকেও আশ্বস্ত করা হয় বলে খবর।
জানা যাচ্ছে ৮ তৃণমূল সাংসদ আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একসময় মমতার সঙ্গে ছিলেন ১২ সাংসদ। সেই সংখ্য়া কমে হল ৮। এরপর যে ওই সংখ্যাটা আরও কমবে না তার কোনও গ্যারান্টি নেই। স্পিকারের দফতরে আজ ১৫ জন সাংসদ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। ৫ জন সাংসদ সরকারি ইমেইল আইডি থেকে নিজেদের মত জানিয়েছেন। স্পিকারকে লেখা চিঠিতে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে তৃণমূলের দলনেতা করার কথা বলেছেন।
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