/Indian In Russian Army: কীসের লোভে রুশ সেনায় যোগ দিচ্ছে ভারতীয় তরুণরা, কত জনের মৃত্যু, নিখোঁজ কত, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

Indian In Russian Army: ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে অতিরিক্ত সলিসটার জেনারেল ঐষর্য ভাটি সুপ্রিম কোর্টে জানান, রাশিয়া জানিয়েছে ৬ ভারতীয় তরুণ রুশ সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়েছে। ২৩ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায়ই শোনা যায় রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় তরুণ। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও বারেবারে এমন ঘটনা সামনে আসছিল। উদ্বেগের বিষয় হল ওইসব ভারতীয় তরুণকে চাকরির লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে রুশ সেনার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ইউক্রনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি হিসেব দাখিল করল কেন্দ্র।
সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানিয়েছে, এখনওপর্যন্ত ২১৭ জন ভারতীয় তরুণ রুশ সেনায় যোগ দিয়েছে। এদের মধ্য়ে ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬ জন পালিয়েছে। রুশ সেনার খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়েছেন ১৩৯ তরুণ। তাদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে রাশিয়ায় ভারতীয় দূতবাস।
ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে অতিরিক্ত সলিসটার জেনারেল ঐষর্য ভাটি সুপ্রিম কোর্টে জানান, রাশিয়া জানিয়েছে ৬ ভারতীয় তরুণ রুশ সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়েছে। ২৩ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
রুশ সেনায় যোগ দিয়ে বিপাকে পড়ে যাওয়া একাধিক তরুণে পরিবার সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করেছিল, কেন্দ্র ওইসব তরুণদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল ভাতি সুপ্রিম কোর্টে বলেন, রাশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস রুশ সেনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। কতজন যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন তা জানা ও যারা আটকে পড়েছেন তাদের সম্পর্কে তথ্য় জানার চেষ্টা চলছে।
কীভাবে ভারতীয় তরুণদের সেনায় টানছে রাশিয়া? ঐষর্য ভাটি সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, লোভনীয় সুযোগ-সুবিধার জন্য অনেক ভারতীয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে মোটা বেতন, বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ, রাশিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ এবং এমনকি জেলের সাজা মওকুফ করার মতো বিষয়। রুশ সেনায় যোগদানের চুক্তিতে সই করার সঙ্গে সঙ্গেই এককালীন দেওয়া হচ্ছে প্রায় ৪.২০ লাখ টাকা। প্রতি মাসে বেতন ২.১০ লাখ টাকা, রাশিয়ার নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, যুদ্ধক্ষেত্ মারা গেলে পরিবারকে ১.৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। ওই আকর্ষণীয় প্যাকেজের লোভে পড়েই কিছু ভারতীয় নাগরিক সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় চুক্তিপত্রে সই করে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।
