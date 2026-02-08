Maghalaya Mine Tragedy: র্যাট হোল খনির ভয়ংকর বিস্ফোরণে মৃত ২৭, খোঁজ মিলছে না কমপক্ষে ৭০ শ্রমিকের...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস জেলায় একটি অবৈধ 'র্যাট-হোল' খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও ধসে ২৭ জন খনি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৯ জন। মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনাটি উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে অবৈধ খনি খননের পুরনো সমস্যাটিকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টা নাগাদ জেলা সদর খলিহরিয়াত থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে মিনসিংগাত গ্রামের একটি দুর্গম এলাকায়।
জেলার পুলিস সুপার বিকাশ কুমার জানিয়েছেন, খনিগুলো অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত যেখানে শুধুমাত্র ফোর-বাই-ফোর গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই দুর্গম পথের কারণেই উদ্ধারকাজ শুরু করতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়।
বিকাশ কুমার ৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদমাধ্যমকে জানান, NDRF এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছাতে পারে। ধারণা করা হচ্ছিল, খনির দুটি গর্তের ভেতর অনেক শ্রমিক আটকে আছেন। উদ্ধারকারীরা দুটি গর্ত থেকে ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করেন। প্রায় ৮ জন আহত ব্যক্তিকে প্রথমে স্থানীয় সুতঙ্গা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বড় হাসপাতালে পাঠানো হয়।"
৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৭ জনে দাঁড়িয়েছে এবং ৯ জন আহত হয়েছেন। আহতদের শরীর মারাত্মকভাবে (সেকেন্ড ও থার্ড ডিগ্রি) পুড়ে যাওয়ায় মেঘালয় ও অসমের বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে।
নিহত শ্রমিকরা অসম, মেঘালয় এবং নেপালের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। এনডিআরএফ (NDRF) এর একজন কর্মকর্তা জানান, মাটির নিচের জলের কারণে খনিতে ধস নামছিল, ফলে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়। খনিটি ছিল ১০০ মিটার গভীর একটি প্রধান গর্ত, যেখান থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট 'র্যাট-হোল' বা সুড়ঙ্গ বের হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, "আমরা ওই সুড়ঙ্গগুলোর ভেতর আটকে পড়া শ্রমিকদের খুঁজছিলাম, কিন্তু শুক্রবার দিন শেষে মাত্র চারজন শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করতে পেরেছি। আহতদের আশঙ্কা অনুযায়ী, খনির গর্তে আটকা পড়া শ্রমিকের সংখ্যা ৭০-৮০ জন পর্যন্ত হতে পারে।
পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস জেলার থাংসকো এলাকাটি আগে থেকেই খবরে ছিল। গত ২৩ ডিসেম্বর সেখানে একটি 'র্যাট-হোল' খনিতে বিস্ফোরণে একজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং আরও দুজন আহত হন। মানবাধিকার ও পরিবেশকর্মী অ্যাগনেস খারশিং জানান যে, আহতদের মধ্যে ৩৪ বছর বয়সী অশোক তামাং ১ জানুয়ারি মারা যান। অন্য একজন আহত শ্রমিক শিলংয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
খারশিং বলেন, "আমি ৮ জানুয়ারি সিবিআই-এর (CBI) কাছে এই ঘটনার তদন্ত চেয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম, যা পরে রাজ্য পুলিসের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু অন্যান্য অনেক মৃত্যুর মতো পুলিশ বা জেলা প্রশাসন এই মৃত্যুগুলো নিয়ে কোনো তদন্ত করেনি।" এই মামলাটি মেঘালয় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছেও পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাদের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।
শুধু অ্যাগনেস খারশিং নন, বিচারপতি কাটাকিও মেঘালয়ে অবৈধ কয়লা খনি সংক্রান্ত তার ৩৫তম অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে থাংসকোতে খনি শ্রমিকদের মৃত্যু এবং বড় আকারের অবৈধ খনির বিষয়ে আদালতকে জানিয়েছিলেন। কাটাকি বলেন, "আমার রিপোর্টে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে ওই এলাকায় আগে দুজন মারা গেছেন এবং এরপর ১৪ জানুয়ারি আরও একজন মারা যান। প্রশাসন যদি আগে ব্যবস্থা নিত, তবে এই মৃত্যুগুলো ঠেকানো যেত।"
