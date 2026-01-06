English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Uttar Pradesh: বাংলা তো নস্যি! যোগীর উত্তর প্রদেশে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়, SIR তালিকায় বাদ প্রায় ৩ কোটি ভোটার...

SIR in Uttar Pradesh: ভোটার তালিকা সংশোধনের এই কাজটির সময়সীমা প্রথমে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু দেখা যায়.....

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 6, 2026, 04:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসআইআর এর গুঁতোয় বাংলায় খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন প্রায় ৫৪ লাখ ভোটার। এদের অনেকেই শুনানির জন্য ডাক পাচ্ছেন।  অনেক এনিয়ে হয়রানির অভিযোগ তুলছেন। ওদিকে, যোগী আদিত্য়নাথের উত্তর প্রদেশে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার সংখ্যা জানলে চোখ কপালে উঠবে।

মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশে প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। সেখানে দেখা যাচ্ছে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ২ কোটি ৮৯ লাখ ভোটার। শতাংশের হিসেবে মোট ভোটদাতাদের ১৮.৭০ শতাংশ। একাধিক জায়গায় নাম থাকা, মারা যাওয়া ও এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে ওইসব ভোটাররা খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) এই তথ্য জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের মোট ১৫.৪৪ কোটি ভোটারের মধ্যে ১২.৫৫ কোটি ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় বহাল রাখা হয়েছে। অর্থাৎ,মোট ভোটারের প্রায় ৮১.৩০ শতাংশের নাম তালিকায় রয়ে গেছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরও জানিয়েছেন,খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর যেসব ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম খুঁজে পাবেন না, তারা আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন বা নাম তোলার আবেদন করতে পারবেন।

ভোটার তালিকা সংশোধনের এই কাজটির সময়সীমা প্রথমে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, প্রায় ২.৯৭ কোটি ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ার বিষয়টি নজরে আসার পর, উত্তরপ্রদেশ সরকার কাজটির জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অতিরিক্ত ১৫ দিন সময় চেয়েছিল।

অন্যদিকে,  মঙ্গলবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, রাজ্যে চলমান ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) কাজে নির্বাচন কমিশন এমন কিছু মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করছে যা আসলে বিজেপির আইটি সেলের তৈরি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর দ্বীপে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি তদারকি করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সব ধরনের ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছে। যোগ্য ভোটারদের 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যারা বৃদ্ধ, অসুস্থ বা চলাফেরা করতে পারেন না, তাদের জোর করে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। বিজেপির তৈরি করা অ্যাপ ব্যবহার করে এই কাজ করা সম্পূর্ণ অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক। একই দিনে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন নির্বাচন কমিশনের এই "খামখেয়ালি ও নিয়মবহির্ভূত" কাজের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। তৃণমূলের দাবি, এই 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) প্রক্রিয়ার কারণে রাজ্যের সাধারণ ও যোগ্য ভোটাররা চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন।

sirSIR in Uttar PradeshYogi Aditya Nath
