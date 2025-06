Puri Jagannath Rath Yatra Tragedy: পুরীতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা‌! জগন্নাথের মাসির বাড়ির কাছে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৩...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুরীর গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে ভয়ংকর পদপিষ্টের ঘটনা। দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

কী ঘটে?

জানা গিয়েছে, পুরীর শ্রীমন্দির থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে এই গুণ্ডিচা মন্দির। সেখানে রবিবার ভোর ৪.৩০ নাগাদ জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার রথ অবস্থান করছিল। সেই সময় বহু ভক্ত রথের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শনের জন্য জড়ো হন। ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকলে, কিছু মানুষ পড়ে যান এবং সেখানে পদপিষ্টের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন—প্রভাতী দাস, বাসন্তী সাহু এবং ৭০ বছর বয়সী প্রেমকান্ত মহান্তি। জানা গেছে, তিনজনই খুরদা জেলার বাসিন্দা এবং রথযাত্রার জন্য পুরীতে এসেছিলেন।

আরও পড়ুন:Kasba Law College Incident: গেট থেকে টেনে হিঁচড়ে ধ*র্ষ*ক মনোজিতের হাতে তুলে দেয় দুই শাগরেদ! হাড়হিম CCTV ফুটেজে জোড়াল প্রমাণ...

পদপিষ্ট:

পুরীর স্থানীয় সংবাদমাধ্য়মের দাবি, ঘটনাস্থলে পুলিসের ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

BREAKING:

Tragedy strikes at #JagannathRathYatra in Puri, Odisha — 3 people have died and at least 10 injured in a stampede near Gundicha Temple.

What was meant to be a sacred celebration turned into chaos.

Heartfelt prayers for the families of the victims. pic.twitter.com/nNC43uSw35

— Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) June 29, 2025