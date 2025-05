J&K Death: পহেলগাঁও আবহে সেনাবাহিনীতে বড় ধাক্কা, কাশ্মীরের রামবাণে ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার(Pahalgam Terror Attack) পর গোটা জম্মু ও কাশ্মীর জুড়েই শুরু হয়েছে সেনা তত্পরতা। জঙ্গিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। এখনও কারও সন্ধান মেলেনি। এর মধ্যেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল রামবাণে। সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে খাদে পড়ে গেল রামবাণে। পুলিস, এসডিআরএফ, সেনা ও স্থানীয়রা নিহত সেনাদের উদ্ধারে নেমেছে।

সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের খবর অনুযায়ী স্থানীয় থানার এসএইচও বিক্রম পারিহার জানিয়েছেন, সেনার ওই ট্রাকটি জম্মু থেকে কাশ্মীর যাচ্ছিল। আচমকাই কনভয় থেকে ট্রাকটি পাশের ২০০-৩০০ মিটার গভীর বাতারি চশমায় পড়ে যায়। মারা যান ৩ জন সেনা জওয়ান। তাদের উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। মৃত সেনাদের রামবাণ হাসপাতালে আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পহেলগাঁওয়ের হামলার পর এখনও থমথমে কাশ্মীর। ঘটনার তদন্ত নেমে একের পর এক তথ্য উঠে আসছে। তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে পহেলগাঁওয়ের এক দোকানদার হামলার দিন দোকান খোলেননি। বৈসরনে এক দোকানদার তাঁর দোকান খোলেননি। হঠাৎ করে কেন তিনি তাঁর দোকান খোলেননি? সেটাই তদন্ত করে দেখছে গোয়েন্দারা (NIA)। গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে, যে, একজন দোকানদার ১৫ দিন আগে তাঁর দোকান খুলেছিলেন বৈসারনে। কিন্তু ঘটনার দিন তিনি দোকান খোলেননি। ন্যাশনাল ইনভেস্টেগেশন এজেন্সি বা এনআইএ-এর সদস্যরা বিষয়টির তদন্তে নেমেছেন।

অন্যদিকে, পহেলগাঁও হামলাকারীরা শ্রীলঙ্কাতেও চলে যেতে পারেন বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। শনিবার বেলা বারোটা নাগাদ চেন্নাই থেকে একটি বিমান বন্দরনায়কে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেই বিমানে তল্লাশি চালানো হয়। চেন্নাই এরিয়া কন্ট্রোল সেন্টারের তরফে একটি খবর ছিল যে ওই বিমানে পহেলগাঁওয়া হামলায় জড়িতে কয়েকজন রয়েছে। ওই খবর পাওয়ার পরই বিমানটিতে তল্লাশি চালানো হয়। ওই তল্লাশির জেরে সিঙ্গাপুরের বিমান ছাড়তে বিলম্ব হয়। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় খবর ছিল ওই বিমানে রয়েছে ৬ জঙ্গি যারা পহেলগাঁও হামলায় জড়িত।

পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছে ভারত। তার মধ্যে রয়েছে সিন্ধু জলচুক্তি রদ, পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল, ব্যবস্থা বন্ধ, পাক ওয়েবসাইট ব্লক-সহ একাধিক পদক্ষেপ। এক পাশাপাশি যে কোনও হামলার আশঙ্কায় প্রস্তুতি শুরু করেছে সেনা। সবেমিলিয়ে উত্তপ্ত দুদেশের পরিস্থিতি।

