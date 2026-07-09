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নদীতে ভেসে চলেছে হাজার হাজার LPG সিলিন্ডার, জল থেকে তুলে নিতে ছুটে এল জনতা

LPG Cylinder:  ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, কিছু মানুষ পুরো ঘটনাটির ভিডিও রেকর্ড করছেন, আবার কেউ কেউ সিলিন্ডারগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 09, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:05 PM IST
নদীতে ভেসে চলেছে হাজার হাজার LPG সিলিন্ডার, জল থেকে তুলে নিতে ছুটে এল জনতা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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