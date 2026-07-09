/নদীতে ভেসে চলেছে হাজার হাজার LPG সিলিন্ডার, জল থেকে তুলে নিতে ছুটে এল জনতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল বর্ষণে ভেসে যাচ্ছে গোটা মহারাষ্ট্র। মুম্বই এখন ভাসছে। রাইগাদ, পালঘর-সহ রাজ্যের এক বিরাট অংশে এখন প্রবল বর্ষণ চলছে। আর তাতেই ঘটে গেলে এক অদ্ভূত ঘটনা। বানের জলে ভেসে গেল রান্নার গ্যাসের ৩০০০ সিলিন্ডার। প্রবল জলের তোড়ে ওইসব সিলিন্ডার নদীতে ভেসে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায়।
महत्त्वाचे आवाहन | रायगड— Raigad District Collector (@CollectorRaigad) July 8, 2026
अतिवृष्टीमुळे एचपीसीएल पाताळगंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट (चावणे, पनवेल) येथून अंदाजे 3,000 एलपीजी सिलेंडर (भरलेले व रिकामे) पाताळगंगा नदीत वाहून गेले आहेत.
— जिल्हाधिकारी किशन जावळे#Raigad #HPCL #LPG #DisasterManagement #Maharashtra pic.twitter.com/30vTFdm8EL
রায়গড়ের পটলডাঙায় ছিল এলপিজি সিলিন্ডারের HPCL এর একটি বটলিং প্ল্যান্ট। প্রবল বৃষ্টি পাহাড়ি এলাকা থেকে ধেয়ে এসে ওই বটলিং প্ল্যান্টে ঢুকে যায়। তার পরেই সেই বিপুল জলের স্রোত প্রায় ৩ হাজার সিলিন্ডার নিয়ে পাশের পাতালগঙ্গা নদীতে নেমে যায়। ওইসব সিলিন্ডারের অধিকাংশই ছিল ভর্তি, খালি সিলিন্ডারও ছিল। ওই ঘটনার পরই প্রশাসনের তরফে স্থানীয় মানুষজনকে এব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কাউকে এই সিলিন্ডার তুলতে নিষেধ করা হয়েছে।
রায়গড়ের জেলাশাসক কিষাণ জাওয়াল সংবাদমাধ্যমে বলেন, ভেসে আসা কোনও সিলিন্ডার সাধারণ মানুষ যেন কোনোভাবেই হাত দিয়ে তুলে না নেন বা বাড়িতে নিয়ে না যান। নদীতে ভেসে আসা এই সিলিন্ডারগুলোতে গ্যাস আছে কি না কিংবা সেগুলো নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে কি না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কৌতুহলবশত বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এগুলো কুড়িয়ে নেওয়া, খোলা বা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের জাওয়ার বলেন, কোনও ধরনের ঝুঁকি নেবেন না। নদীর ভেতরে বা আশেপাশে কোনো এলপিজি (LPG) সিলিন্ডার দেখা গেলে তা অবিলম্বে প্রশাসনকে জানান। কর্মকর্তারা পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন এবং বন্যার জলে ভেসে যাওয়া সিলিন্ডারগুলো খুঁজে বের করে উদ্ধার করার কাজ চালাচ্ছেন।
নদী দিয়ে ভেসে যাওয়া সিলিন্ডারের দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় শেযার করেছেন অনেকে। ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, কিছু মানুষ পুরো ঘটনাটির ভিডিও রেকর্ড করছেন, আবার কেউ কেউ সিলিন্ডারগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। একটি ভিডিওতে ৫৩ হাজারেরও বেশি ভিউ হয়েছে এবং সেখানে সাধারণ মানুষের মন্তব্যের ঝড় উঠেছে, যেখানে অনেকেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
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