/অসমের ভয়ংকর বন্যায় জলের তলায় ৬৩১ গ্রাম, ত্রাণ শিবিরে ২৮,৭০০ মানুষ

অয়ন ঘোষাল: সোমবার থেকে অসমে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নতুন করে মৃত্যুর খবর মেলেনি। যদিও বন্যাবিধ্বস্ত ৬ জেলায় প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ মানুষ এখনও আটকে।
ইতিমধ্যেই অসমের ভয়াবহ বন্যায় সরকারি ভাবে ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ কেন্দ্রের কাছে বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজের দাবি জানিয়েছেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারি উদ্ধারকাজ চলছে। বায়ুসেনাও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা গত ১০ দিনে অসম ও নাগাল্যান্ডের বন্যা কবলিত এলাকা থেকে ৪৫৮ জন আটকে পড়া মানুষ কে উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি, ৯ টনেরও বেশি জরুরি ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী এয়ার ড্রপ করা হয়েছে।
অসমের ৬ জেলায় এখনও ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার মানুষ বন্যা কবলিত। মোট ৬৩১ গ্রাম জলের তলায়। বর্তমানে ১৮৪টি ত্রাণ শিবির এবং বিতরণ কেন্দ্রে প্রায় ২৮,৭০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন।
দুর্গত এলাকায় প্রশাসনিক ত্রাণের পাশাপাশি বলিউড অভিনেতা সলমান খানের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিয়িং হিউম্যান ত্রাণের সামগ্রী পাঠানোর কাজ শুরু করেছে মঙ্গলবার থেকে। বন্যাকবলিত দুর্গম এলাকাগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে শুকনো খাবার,পানীয় জল,প্রয়োজনীয় পোশাক এবং মহিলাদের ডিগনিটি কিট।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, অসমের বন্যাদুর্গত মানুষদের ত্রাণ ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অসম সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি এদিন অসমের বিজেপি সাংসদ এবং অসম থেকে নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে যাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি ৷
অসমের বন্যা পরিস্থিতির দিকে ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখার জন্য এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)