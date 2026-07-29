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অসমের ভয়ংকর বন্যায় জলের তলায় ৬৩১ গ্রাম, ত্রাণ শিবিরে ২৮,৭০০ মানুষ

Assam Flood: দুর্গত এলাকায় প্রশাসনিক ত্রাণের পাশাপাশি বলিউড অভিনেতা সলমান খানের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিয়িং হিউম্যান ত্রাণের সামগ্রী পাঠানোর কাজ শুরু করেছে মঙ্গলবার থেকে

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Jul 29, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:23 AM IST
অসমের ভয়ংকর বন্যায় জলের তলায় ৬৩১ গ্রাম, ত্রাণ শিবিরে ২৮,৭০০ মানুষ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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