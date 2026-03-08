Organ Donation: দুর্ঘটনায় ‘ব্রেন ডেড’ ইঞ্জিনিয়ার, অঙ্গদানে জুড়ল অজানা ৪ মানুষের জীবন

Organ Donation: দুর্ঘটনায় ‘ব্রেন ডেড’ ইঞ্জিনিয়ার, অঙ্গদানে জুড়ল অজানা ৪ মানুষের জীবন
Organ Donation: সন্ধ্যায় ফোন আসে অচেনা নম্বর থেকে। পুলিস। তারপর অ্যাম্বুল্যান্সের কর্মী। স্বামী অরবিন্দের গাড়িতে লরির ধাক্কা লেগেছে। অরবিন্দ পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি সেতু বানাতেন। নদীর উপর, রাস্তার উপর, শহরের উপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সেতুটি তিনি তৈরি করলেন, সেটি কোনও মানচিত্রে নেই। সেটি মানুষের শরীরের ভিতর—এক জীবন থেকে আর এক জীবনের মধ্যে।
চেন্নাইয়ের চিকিৎসক ডা. নিশা বরদারাজন প্রায় ২৭ বছর কাটিয়েছেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে। অসংখ্য দুর্ঘটনার রোগী তাঁর সামনে এসেছে। কখনও জীবন ফিরেছে, কখনও চলে গেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কঠিন সত্য, হাসপাতালের নিয়ম—সবই তাঁর জানা। কিন্তু একদিন সেই বাস্তবতাই হঠাৎ তাঁর নিজের জীবনে এসে দাঁড়াল।
সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় ফোন আসে অচেনা নম্বর থেকে। পুলিস। তারপর অ্যাম্বুল্যান্সের কর্মী। স্বামী অরবিন্দের গাড়িতে লরির ধাক্কা লেগেছে। অরবিন্দ পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। শান্ত, স্থির মানুষ। আবেগ নিয়ে বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল নিখুঁত। দিনভর সাইট পরিদর্শন শেষে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে দুর্ঘটনা।
নিশা যখন হাসপাতালে পৌঁছন, অরবিন্দ তখন ভেন্টিলেটরে। শরীর ক্ষতয় ভরা। চারপাশে যন্ত্রের নিয়মিত শব্দ। সহকর্মীরা, যারা এতদিন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রোগীদের খবর জানিয়েছেন, সেদিন যেন চোখ সরিয়ে নিচ্ছেন। সিটি স্ক্যান রিপোর্ট হাতে পেয়েই নিশা বুঝে যান—মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত, ব্যাপক রক্তক্ষরণ। অস্ত্রোপচারের কোনও সুযোগ নেই। চিকিৎসক হিসেবে তিনি জানেন এর অর্থ কী। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে বিশ্বাস করতে পারেন না।
দু’দিন ধরে স্বামীর হাত ধরে বসে থাকেন তিনি। পাশে তাঁদের ১৭ বছরের মেয়ে মীনাল। বাবার কানে কানে বলে যায় স্কুলের পরীক্ষা, পাড়ার বেড়ালটার কথা—যাকে প্রতিদিন খাবার দিতেন অরবিন্দ। পরীক্ষা বারবার করা হয়। স্বাধীন চিকিৎসক দল পরীক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত ঘোষণা হয়—অরবিন্দ ‘ব্রেন ডেড’।
শব্দটা নিশার ভিতরে যেন ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল। কিছুক্ষণ পরে হাসপাতালে ট্রান্সপ্লান্ট কো-অর্ডিনেটর এসে দাঁড়ান। পেশাগত সূত্রে তাঁরা একে অপরকে চেনেন। বহু সেমিনারে অঙ্গদানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন একসঙ্গে। আজ সেই আলোচনাই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। “ডাক্তার,” ধীরে বলেন কো-অর্ডিনেটর, “তিন বছর আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবীকরণের সময় অরবিন্দ ডোনার কার্ডে সই করেছিলেন।”
নিশার মনে পড়ে যায় সেই দিনটা। অরবিন্দ বাড়ি ফিরে হেসে বলেছিলেন—“দেখো, আমি না থাকলেও কাজে লাগব।” তখন কথাটা নিছক রসিকতাই মনে হয়েছিল। মেয়ে মীনাল তখন চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বাবার ছোট্ট ডায়েরিটা বের করে। অরবিন্দ প্রায় সবসময়ই সঙ্গে রাখতেন সেটা—কখনও কাজের নোট, কখনও বাজারের তালিকা, কখনও এলোমেলো চিন্তা।
একটা পাতায় লেখা ছিল—“আমার কিছু হলে, যেন কিছু ভালো হয়। সেতু তো মানুষকে যুক্ত করতেই বানানো হয়।” সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। দক্ষিণ ভারতের অঙ্গ প্রতিস্থাপন নেটওয়ার্ক দ্রুত সক্রিয় হয়। রক্তের গ্রুপ, টিস্যু মিলিয়ে বিভিন্ন শহরে পাঠানো হয় অঙ্গ। বেঙ্গালুরুতে ২৫ বছরের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কবিরাজ দীর্ঘদিন ধরে লিভারের রোগে ভুগছিলেন। অপেক্ষার তালিকায় নাম ছিল বহুদিন। হায়দরাবাদে ৮ বছরের দিবিত জন্ম থেকেই গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত। খেলাধুলোর মাঠের চেয়ে হাসপাতালের বিছানাই ছিল তার বেশি পরিচিত। কোচিতে অবসরপ্রাপ্ত স্কুলপ্রধান লীলাম্মা ধীরে ধীরে হারিয়েছিলেন চোখের দৃষ্টি। সবকিছু যেন এক অদৃশ্য সুতোয় জুড়ে গেল। গ্রিন করিডর তৈরি হল। বিমান উড়ল। বিভিন্ন হাসপাতালে শুরু হল অস্ত্রোপচার।
নিশা সেই সময় হাসপাতালে ছোট্ট প্রার্থনাকক্ষে বসে ছিলেন। শক্তি চাননি। শুধু চেয়েছিলেন মর্যাদা। কয়েক ঘণ্টা পরে খবর এল—লিভার প্রতিস্থাপন সফল। একটি কিডনি সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করেছে। অন্য রোগী স্থিতিশীল। দিবিতের হৃদ্যন্ত্র প্রতিস্থাপনের অপারেশন চলছে। কর্নিয়া সংগ্রহ সম্পন্ন। অরবিন্দ, যিনি সারা জীবন সেতু বানিয়েছেন, মৃত্যুর পরও তৈরি করলেন আর এক সেতু। সময় কেটে যায়। তবু শূন্যতা থেকে যায়। সকালে তাঁর গুনগুন করা গান নেই। ইঞ্জিনিয়ারের হেলমেটটি এখনও তাকেই পড়ে আছে। মীনাল কখনও কখনও অভ্যাসবশত বাবার জন্য বাড়তি প্লেট সাজিয়ে ফেলে।
তবু কিছুদিন পরে চিঠি আসতে শুরু করল।
কবিরাজ লিখলেন—“আজ আবার কাজ শুরু করেছি। অনেক দিন পর মা আমাকে হাসতে দেখল।” দিবিতের বাবা-মা ছবি পাঠালেন—হাসপাতালের বিছানায় বসে ক্রিকেট ব্যাট ধরেছে সে। লীলাম্মা লিখলেন—“আজ জানলার আলোটা আবার দেখতে পেলাম।”
নিশা প্রতিটি চিঠি পড়েন ধীরে ধীরে। চিকিৎসক হিসেবে তিনি জানেন এগুলো সফল চিকিৎসার গল্প। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে তিনি জানেন—এটা তার থেকেও বেশি কিছু। একটি সম্মেলনে পরে কবিরাজের সঙ্গে দেখা হয় তাঁদের। কৃতজ্ঞতায় ভরা গলায় সে বলে, “আমি কী বলব বুঝতে পারছি না।” নিশা মৃদু হেসে বলেন, “কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বেঁচে থাকো।”
অরবিন্দের ডায়েরির শেষ পাতায় পরে আরেকটি লাইন পাওয়া যায়— “জীবনকে হয়তো বছর দিয়ে নয়, প্রভাব দিয়ে মাপা উচিত।” সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর শেষ সেতুটি এখনও অদৃশ্যভাবে মানুষের জীবন বহন করে চলেছে।
কেন এই গল্প গুরুত্বপূর্ণ
ভারতে এখনও অঙ্গদানের বিষয়ে সচেতনতা যথেষ্ট নয়। অনেক সময় ভুল ধারণা, ভয় বা আলোচনা না হওয়ার কারণেই পরিবারগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানে ‘ব্রেন ডেথ’ একটি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত অবস্থা—যার পরে অঙ্গদান বহু মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। একজন মানুষের হৃদ্যন্ত্র, লিভার, কিডনি, চোখ—সব মিলিয়ে একজন দাতা আটজন পর্যন্ত মানুষের জীবন বদলে দিতে পারেন।
ভারতে ১৮ বছরের বেশি বয়সী যে কেউ অঙ্গদানের অঙ্গীকার করতে পারেন।
এর জন্য জাতীয় সংস্থা *National Organ & Tissue Transplant Organisation (NOTTO)*–র ওয়েবসাইটে গিয়ে সহজেই নাম লেখানো যায়।
