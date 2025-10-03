Vande Bharat Express Accident: কাকভোরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, দশমীর মেলা দেখে ফেরার পথে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন ৪ যুবক

Vande Bharat Express Accident: কাকভোরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, দশমীর মেলা দেখে ফেরার পথে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন ৪ যুবক
Vande Bharat Express Accident: দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে চলে আসেন সাধারণ মানুষজন। তারাই আহত ২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। স্থানীয় মানুষজনের ক্ষোভ সামাল দিতে দুর্ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিস বাহিনী
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দশেরার মেলা দেখে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন ৪ জন। ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হলেন ২ জন। তাদের ভর্তি করা হয়েছে পূর্ণিয়ার সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে। মৃতদের বয়স ১৮-২১ বছরের মধ্যে।
শুক্রবার ছিল বিজয়া দশমী। দশেরার মেলা দেখে ফিরছিল একটি দল। ভোর ৫টা নাগাদ ওই দলটিকে পূর্ণিয়ার যবনপুর ক্রসিংয়ের কাছে ধাক্কা মারে যোগবানি-পাটলিপুত্র বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। মুহূর্তে প্রাণ হারান ৪ জন। ছিটকে পড়েন ২ জন। কীভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটলা তা এখন স্পষ্ট নয়। ক্রসিংয়ের রেল কর্মীদের অবহেলাতেই ওই দুর্ঘটনা নাকি অন্যকিছু তা খোঁজ করে দেখা হচ্ছে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে চলে আসেন সাধারণ মানুষজন। তারাই আহত ২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। স্থানীয় মানুষজনের ক্ষোভ সামাল দিতে দুর্ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিস বাহিনী। পুলিস মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে গিয়ে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
রেলের পূর্ণিয়া ডিভিশনের ডিআরএম মুন্না কুমার সংবাদমাধ্য়মে বলেন, শুক্রবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যবনপুর ক্রসিং পার করছিল। তখনই ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। উল্লেখ্য, যোগবানি-পাটলিপুত্র বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
