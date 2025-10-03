English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Vande Bharat Express Accident: কাকভোরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, দশমীর মেলা দেখে ফেরার পথে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন ৪ যুবক

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 3, 2025, 02:47 PM IST

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 3, 2025, 02:47 PM IST


জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দশেরার মেলা দেখে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন ৪ জন। ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হলেন ২ জন। তাদের ভর্তি করা হয়েছে পূর্ণিয়ার সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে। মৃতদের বয়স ১৮-২১ বছরের মধ্যে।

শুক্রবার ছিল বিজয়া দশমী। দশেরার মেলা দেখে ফিরছিল একটি দল। ভোর ৫টা নাগাদ ওই দলটিকে পূর্ণিয়ার যবনপুর ক্রসিংয়ের কাছে ধাক্কা মারে যোগবানি-পাটলিপুত্র বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। মুহূর্তে প্রাণ হারান ৪ জন। ছিটকে পড়েন ২ জন। কীভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটলা তা এখন স্পষ্ট নয়। ক্রসিংয়ের রেল কর্মীদের অবহেলাতেই ওই দুর্ঘটনা নাকি অন্যকিছু তা খোঁজ করে দেখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে চলে আসেন সাধারণ মানুষজন। তারাই আহত ২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। স্থানীয় মানুষজনের ক্ষোভ সামাল দিতে দুর্ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিস বাহিনী। পুলিস মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে গিয়ে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

আরও পড়ুন-বিসর্জনে বেরিয়ে পুকুরে উল্টে গেল প্রতিমা-সহ ট্রাক্টর ট্রলি, মর্মান্তিক মৃত্যু শিশু-সহ ১৪ জনের

আরও পড়ুন-রক্তাক্ত একাদশীর সকাল! গলার নলি কেটে খুন, হাড়হিম...

রেলের পূর্ণিয়া ডিভিশনের ডিআরএম মুন্না কুমার সংবাদমাধ্য়মে বলেন, শুক্রবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যবনপুর ক্রসিং পার করছিল। তখনই ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। উল্লেখ্য, যোগবানি-পাটলিপুত্র বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 

About the Author
Tags:
Vande Bharat ExpressVande Bharat Express AccidentPurniaBiar Accident
