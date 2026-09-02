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ফিরল নেপালের আতঙ্ক! প্রবল বৃষ্টিতে গুয়াহাটির ২ জায়গায় হুড়ুমুডিয়ে নেমে এল ধস, এখনওপর্যন্ত মৃত্যু ৪ জনের

Assam Landslide: সাতগাঁওয়ে পৃথক একটি ভূমিধসের ঘটনায় ৬৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন। গুয়াহাটিসহ আসামের বিভিন্ন অংশে টানা বৃষ্টির মধ্যেই এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 02, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:17 AM IST
ফিরল নেপালের আতঙ্ক! প্রবল বৃষ্টিতে গুয়াহাটির ২ জায়গায় হুড়ুমুডিয়ে নেমে এল ধস, এখনওপর্যন্ত মৃত্যু ৪ জনের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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