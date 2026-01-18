Bus Accident: বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল বাস, নিহত ৫, আহত বহু...

Bus Accident: বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল বাস, নিহত ৫, আহত বহু...
Bus Accident: খাড়া ঢালু রাস্তায় একটি তীব্র বাঁক নেওয়ার সময় চালক বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাসটি রাস্তার পাশের রেলিং ভেঙে ও একটি গাছে ধাক্কা খেয়ে প্রায় ২০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছত্তীসগঢ়-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা। ওরসা বাংলাদারা ঘাঁটির কাছে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল। দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত এবং ৮০ জন আহত হয়েছেন। মহুয়াডানড় থানার অন্তর্গত এলাকায় ঘটা এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
ছত্তীসগঢ়র মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেব সাঁই এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ দেওয়া একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, বলরামপুরের কাছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক; আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে এবং প্রশাসনের একটি দল সরাসরি ঘটনাস্থলে থেকে সব তদারকি করছে। বর্তমানে আহত ৮৭ জনের মধ্যে ২৭ জন কারমেল হাসপাতালে এবং ৬০ জন কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন আছেন। আমি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি যাতে গুরুতর আহতরা সব ধরনের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পান এবং একইসঙ্গে আমি নিহতদের আত্মার শান্তি ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে ছত্তিশগড়ের বলরামপুর জেলার চারজন পুরুষ ও একজন মহিলা রয়েছেন, তবে তাঁদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, বাসটিতে মোট ৮৭ জন যাত্রী ছিলেন যা ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি এবং তাঁদের অধিকাংশ লোথ গ্রামে বিয়ের আগের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, খাড়া ঢালু রাস্তায় একটি তীব্র বাঁক নেওয়ার সময় চালক বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাসটি রাস্তার পাশের রেলিং ভেঙে ও একটি গাছে ধাক্কা খেয়ে প্রায় ২০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়, যার ফলে অনেক যাত্রী বাসের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আটকে পড়েন। প্রাণে বেঁচে যাওয়া চালক বিকাশ পাঠক পুলিশকে জানান, তিনি মরিয়া হয়ে হ্যান্ডব্রেক চেপেছিলেন এবং ইঞ্জিনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঢাল এত বেশি খাড়া ছিল যে বাসটি থামানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।
আরও পড়ুন-বিধানসভা ভোটের আগে নন্দীগ্রামে বিরাট জয় তৃণমূলের, সমবায়ের ভোটে ১২ আসনেই ধুয়ে মুছে সাফ বিজেপি
আরও পড়ুন-'নিপা' আবহে নয়া যম! এক লপ্তে ৩০০০ আক্রান্ত, রাতারাতি শাটডাউনের সিদ্ধান্ত...
খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ মিলে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাস থেকে যাত্রীদের বের করে আনে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মহুয়াডানড় কমিউনিটি হাসপাতাল এবং কারমেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, আহতদের মধ্যে অন্তত ৩০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনাটি পাহাড়ি রাস্তায় অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর ঝুঁকিকে আবারও সামনে এনেছে। চালকের গাফিলতি নাকি যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। জেলা কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করার এবং নিহতদের পরিবারকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি বিশেষ করে সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকাগুলোতে, যেখানে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই গাড়ির চলাচল বেশি, সেখানে সড়ক নিরাপত্তা আইন আরও কঠোর করার প্রয়োজনীয়তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)