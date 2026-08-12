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কাকভোরে হুড়মুড়িয়ে নেমে এলে পাথর-কাদামাটির স্রোত, মুহূর্তে চাপা পড়ে মৃত্যু ৬ জনের, নিখোঁজ বহু

Mumbai Landslide: পাহাড়ের একটি অংশ ধসে পড়ে, যার ফলে পাঁচ থেকে ছয় জন মানুষ আটকে পড়েন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 12, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:08 PM IST
কাকভোরে হুড়মুড়িয়ে নেমে এলে পাথর-কাদামাটির স্রোত, মুহূর্তে চাপা পড়ে মৃত্যু ৬ জনের, নিখোঁজ বহু

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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