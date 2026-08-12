/কাকভোরে হুড়মুড়িয়ে নেমে এলে পাথর-কাদামাটির স্রোত, মুহূর্তে চাপা পড়ে মৃত্যু ৬ জনের, নিখোঁজ বহু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাকভোরে সবাই যখন ঘুমিয়ে সেইসব পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এলে কাদামাটি, পাথরের স্রোত। এখনওপর্য়ন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। নিখোঁজ অনেকে। চাপা পড়ে যাওয়ার লোকজনকে খুঁজতে ব্য়বহার করা হচ্ছে ভিকটিম-ডিটেকশন ক্যামেরা। বুধবার ভোর পৌনে চারটে নাগাদ ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে মুম্বইয়ের ঘাটকোপারের চিরাগ নগরের গাউসিয়া চাওলে।
ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ চাপা পড়ে রয়েছে কিনা তা শনাক্ত করতে বিশেষ 'ভিকটিম-ডিটেকশন ক্যামেরা' ব্যবহার করা হচ্ছে। কয়েকটি সংস্থার যৌথ উদ্ধারকারী দল বর্তমানে জোরকদমে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। মুম্বই ফায়ার ব্রিগেড সূত্রে খবর, বুধবার ভোর ৩.৪৮ মিনিটে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘাটকোপারের চিরাগ নগরের গাউসিয়া চাওলের ৩-৪টি বাড়ির উপরে এসে পড়ে ধস। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, পাহাড়ের একটি অংশ ধসে পড়ে, যার ফলে পাঁচ থেকে ছয় জন মানুষ আটকে পড়েন। ধসের সেই ধ্বংসস্তূপ দুটি থেকে তিনটি বাড়ির ওপর গিয়ে পড়ে।
ঘটনার পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘাটকোপারের দুর্ঘটনাস্থল ছুটে যান বিএমসি মেয়র ঋতু তাওডে এবং অ্যাডিশনাল মিউনিসিপ্যাল কমিশনার অবিনাশ ধাকনে।
#WATCH | Mumbai: A landslide occurred at Gaushiya Chawl, Chirag Nagar, near Rathod Medical in Kurla, at around 3:48 am. Two bodies have been recovered, and 6-8 persons are likely to be trapped. Rescue operation is underway.— ANI (@ANI) August 12, 2026
(Source: NDRF) pic.twitter.com/aiDt2V38nZ
তাওডে এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই সাহায্য জেলা শাসকের (ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর) কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।
ঘটনার পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘাটকোপারের দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বিএমসি (BMC) মেয়র ঋতু তাওডে এবং অ্যাডিশনাল মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (পূর্ব শহরতলি) অবিনাশ ধাকনে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তাওড়ে।
ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (DCP) জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে ৪-৫ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিসিপি গণেশ শিন্ডে বলেন, জরুরি উদ্ধারকারী দল এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে। এই মুহূর্তে সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করা না গেলেও, ধারণা করা হচ্ছে এখনও তিন থেকে চার জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন।
মুম্বই পুলিস এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। আহত দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের পরিচয় জানা গেছে—১৮ বছর বয়সী সোহেল আনসারি মাথায় আঘাত পেয়েছেন এবং ১৪ বছর বয়সী মোহাম্মদ আনসারি পিঠে আঘাত পেয়েছেন। বর্তমানে তাঁদের দু'জনের অবস্থাই স্থিতিশীল।
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