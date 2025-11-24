English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bus Accident: ভয়ংকর গতির বলি, ২ বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৮ যাত্রী, আশঙ্কাজনক বহু...

Bus Accident: ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজে নামেন স্থানীয় মানুষজন। পুলিসের অনুমান কেশর কোম্পানির বাসের বেপরোয়া চালানোর জন্যই সম্ভবত দুর্ঘটনা ঘটেছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 24, 2025, 02:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনা। দুটি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জন। আহত ২৮ যাত্রী। সোমবার তামিলনাডুর তেনসাকি জেলায় ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহতদের অনেকেরই অবস্থা সংকটজনক।

পুলিস সূত্রে খবর, একটি বাস মাদুরাই থেকে যাচ্ছিল সোনাকোট্টাই। অন্য বাসটি তেনসাকি থেকে যাচ্ছিল কোভিপাট্টাইয়ে। বাস দুটি এত জোরে ধাক্কা মারে যে একটি বাসের সামনের অংশ থেকে অনেকটাই চুরমার হয়ে গিয়েছে। অন্য বাসটির সামনের অংশ ভেঙে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে।

ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজে নামেন স্থানীয় মানুষজন। পুলিসের অনুমান কেশর কোম্পানির বাসের বেপরোয়া চালানোর জন্যই সম্ভবত দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহত যাত্রীদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের এক চিকিত্সক জানিয়েছেন, আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদের মধ্যে অনেকেরই মৃত্যু হতে পারে। তদন্ত নেমে পুলিস প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান ও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'তেনসাকিতে বাস দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আমি মর্মাহত। ঘটনাস্থল থেকে আমাকে ফোন করেছিলেন জেলা শাসক। তাঁকে বলেছি যে হাসপাতালে আহতরা ভর্তি রয়েছেন সেখানে গিয়ে চিকিত্সার তদারকি করতে। তাদের যেন উন্নতমানের চিকিত্সা হয় তা নিশ্চিত করতে বলেছি। যারা তাদের স্বজন হারিয়েছেন তাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের পাশে রয়েছে সরকার। তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

