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'হয় চাকরি ছাড় নয়তো মরার জন্য তৈরি থাকো', ৭০০০ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হাড়হিম হুমকি লস্করের শাখা সংগঠনের

Kashmiri Pandit: গত এক মাসে এরকম ৫ বার হুমকি এসেছে ইউনাইটেড লিবারেশন কাউন্সিলের তরফে। আরও একটি মারাত্ক কাজ করেছে ওই জঙ্গি সংগঠন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 09, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:17 PM IST
'হয় চাকরি ছাড় নয়তো মরার জন্য তৈরি থাকো', ৭০০০ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হাড়হিম হুমকি লস্করের শাখা সংগঠনের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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