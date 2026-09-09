'হয় চাকরি ছাড় নয়তো মরার জন্য তৈরি থাকো', ৭০০০ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হাড়হিম হুমকি লস্করের শাখা সংগঠনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিতাড়নের আশঙ্কায় প্রায় ৭০০০ কাশ্মীরি পণ্ডিত। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্যাকেজে তারা চাকরি পেয়েছিলেন কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন সরকারি দফতরে। তাদের লস্করের একটি শাখা সংগঠন সম্প্রতি হুমকি দিয়েছে, হয় কাশ্মীর ছাড় নয়তো মরার জন্য তৈরি থেকো। ওই হুমকি দিয়েছে লস্কর ই তৈবার সহযোগী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন কাউন্সিল।
গত এক মাসে এরকম ৫ বার হুমকি এসেছে ইউনাইটেড লিবারেশন কাউন্সিলের তরফে। আরও একটি মারাত্ক কাজ করেছে ওই জঙ্গি সংগঠন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা বহু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা প্রকাশ করে দিয়েছে। সাফ বলে দেওয়া হয়েছে, হয় চাকরি ছাডুন নয়তো মরার জন্য তৈরি থাকুন।
কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হয়ে মামলা লড়েন এমন এক আইনজীবী সংবাদমাধ্যমে বলেন, আমার পরিবারের কেউ সরকারি চাকরি করেন না। আমরা ব্যবসায়ী পরিবার, আর এবারের হুমকিটা মূলত সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা বলে এই সত্যিটা বদলে যায় না যে কাশ্মীরে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা নিরাপদ নন। উপত্যকায় এ ধরনের হুমকি খুবই সাধারণ ঘটনা।
৭ সেপ্টেম্বর এক্স ল্যাটফর্মে করা একটি পোস্টে কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সাবা কল ওই হুমকিকে বিশাল ও উদ্বেগজনক নিরাপত্তা সংকট বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ইউএলসি কাশ্মীরি পণ্ডিত 'পিএম প্যাকেজ' কর্মীদের সরাসরি হুমকি দিয়েছে। ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় সাবা কলের ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে করা ওই পোস্টে দাবি করা হয় যে, কর্মীদের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা এবং গাড়ির নম্বর ইন্টারনেটে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে হুমকি দেওয়া হয়েছে, কর্মীরা চাকরি না ছাড়লে তাঁদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। সাবা কাউল এই "ভয়াবহ তথ্য ফাঁস"-এর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি কাশ্মীরে কর্মরত কর্মচারীদের দ্রুত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপালের দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।
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