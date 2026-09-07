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পুরভোটে গেরুয়া ঝড়, ভোটের আগেই ৭৭ আসনের মধ্যে বিজেপির ঝুলিতে ৪৪

Municipality Election: ওই আসনে মধ্যে নির্দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে ১৭ আসনে। কংগ্রেস জিতেছে ১৬ আসন। পাশাপাশি আঞ্চলিক কোনও পার্টি ওই তালিকায় নেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 07, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:40 PM IST
পুরভোটে গেরুয়া ঝড়, ভোটের আগেই ৭৭ আসনের মধ্যে বিজেপির ঝুলিতে ৪৪

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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