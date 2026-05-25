/Accident News: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই SUV গিয়ে পড়ল গভীর খাদে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ৮ জনের দেহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতির বলি ৮ যাত্রী। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসইউভি গিয়ে পড়ল ৮০০ ফুট গভীর খাদে। মুহূর্তে ভেতরে তালগোল পাকিয়ে গেলেন যাত্রীরা। প্রাণ হারালেন ৮ জন। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায়। এসইউভিটি যাচ্ছিল পোলাদপুর-মহাবালেশ্বর রোডে। দুর্ঘটনাটি ঘটে আম্বেনালি গেট এলাকায়। এক যাত্রীর মোবাইল ফোনের লোকেশন ধরে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছয় পুলিস।
পুলিসের বক্তব্য, খাদের গভীরতা বেশি হওয়ায় উদ্ধারকাজে দেরি হচ্ছে। দুর্ঘটনাটি হয়েছে রাতে। ফলে উদ্ধারকাজ শুরু করতেই অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। তবে সোমবার সকাল হতেই কাজে গতি এসেছে। এলাকার রাস্তা বেশ দুর্ঘটনা প্রবণ। ফলে চালকদের সাবধানে গাড়ি চালাতে বলা হয়। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় নাকি সেটিতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এখনওপর্যন্ত মৃত যেসব যাত্রীদের পরিচয় জানা গিয়েছে তারা হলেন, অশোক সালুখে, অশোক কাটকর, সমীর চহ্বন, রীতেশ লোখান্ডে, অভিমন্যু শিংতে, অনিল পওয়ার, জিতেন্দ্র লোখান্ডে, আনন্দ শিংতে।
অন্য এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে কর্ণাটকের ভাটকল এলাকায়। তাথিক্কাল নদী পার করার সময় নদীতে ডুবে যান ১১ জন। তবে নৌকোয় থাকা ৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। মৃতদের মধ্যে ৮ জন একই পরিবারের। রবিবার বিকেল ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এনডিআরএফ টিম মোট ১০ জনের দেহ উদ্ধার করেছে।
মহরাষ্ট্রের পাহাড়ি এলাকায় প্রয়াশই দুর্ঘটনা ঘটে। গতবছর অক্টোবর মাসে তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি বাস খাদে পড়ে যাওয়ায় মৃত্যু হয় ৮ যাত্রীর। ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের নন্দরবার জেলার চাঁদশালী ঘাট এলাকায়। ইসব তীর্থযাত্রীরা অস্তাম্বা দেবী মন্দির দর্শন সেরে ফিরছিলেন। পুলিসের মতে, চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর ফলেই বাসটি একটি গভীর খাদে পড়ে যায়। আঘাত এত জোরে ছিল যে যাত্রীরা অনেকেই বাইরে ছিটকে পড়েন। বাসটি সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে গিয়েছে।
অস্তাম্বা দেবী মন্দির মহারাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। এটি বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট থেকে বহু ভক্ত এখানে আসেন। চান্দশালি ঘাট এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই এলাকাটি খাড়া ও বিপজ্জনক পথের জন্য পরিচিত। এটি একটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা।
