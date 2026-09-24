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চলন্ত বাসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ঘুমের মধ্যে জীবন্ত ঝলসে মৃত্যু অন্তত ৯জনের

Terrible Bus Fire: অধিকাংশ যাত্রী তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে গেলে অনেকে জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচান, তবে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এবং পুলিস উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 24, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:42 AM IST
চলন্ত বাসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ঘুমের মধ্যে জীবন্ত ঝলসে মৃত্যু অন্তত ৯জনের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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