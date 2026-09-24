/চলন্ত বাসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ঘুমের মধ্যে জীবন্ত ঝলসে মৃত্যু অন্তত ৯জনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলন্ত বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী আগুনে অন্তত ৯ যাত্রী পুড়ে মারা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত বুধবার গভীর রাতে নয়ডা/দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশের মহোবা (রথ)-গামী বাসটিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসে থাকা প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রীর অধিকাংশ যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখনই আগুন লাগে। ঘটনার জেরে আরও অনেকে আহত হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বলে ধারণা। যদিও পুলিস ও ফরেনসিক দল দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে।
যৌথ পুলিস কমিশনার রাজীব নারায়ণ মিশ্র নিশ্চিত করেছেন যে দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। আগুন লাগার পরই ঘুমন্ত যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাঁচার জন্য অনেকেই চলন্ত বাস থেকেই জানলা দিয়ে নিচে ঝাঁপ দিতে শুরু করেন। চোখের পলকে আগুন পুরো বাসটিকে গ্রাস করে এবং রাস্তার ধারে গাড়িটি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে।
খবর পেয়েই জেওয়ার থানার পুলিস এবং দমকলের একাধিক ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকল কর্মীরা দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিস যাত্রীদের বয়ান রেকর্ড করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করছে।
যাত্রীদের বয়ানে ফুটে উঠেছে সেই ভয়াল রাতের দৃশ্য। এক যাত্রী জানান, বাসটির সামনের দিকে চালকের আসনের কাছ থেকে প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। তিনি বাসের একেবারে পেছনের দিকে ছিলেন। ঘুম ভেঙে দেখেন চারদিক কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। বেরোনোর পথ না পেয়ে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে যেদিক পেরেছেন পালানোর চেষ্টা করেছেন।
রিঙ্কি রাজপুত নামের আরেক বেঁচে যাওয়া যাত্রী জানান, তিনি নয়ডা থেকে রথে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। ঘুমিয়ে থাকার সময় দরজায় জোরে ধাক্কার শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভাঙে। আতঙ্কে জুতো পরা বা জিনিসপত্র নেওয়ার সময় পাননি, শুধু মোবাইলটি হাতে নিয়ে বাইরে আসার চেষ্টা করেন। বাসের ভেতর তখন হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি চলছিল। চারদিক ধোঁয়ায় এতটাই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল যে কিছু দেখা যাচ্ছিল না এবং দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনওমতে ভিড়ের চাপে ঠেলে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি জানান, তাঁর পেছনে থাকা বহু যাত্রী ধোঁয়া ও আগুনের কারণে বাইরে বের হতে পারেননি।
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আহতদের দ্রুত ও যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাস্থলে এখনও পুলিস ও উদ্ধারকারী দল তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।
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