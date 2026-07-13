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মহিলা প্রকল্প থেকে এক ঝটকায় বাদ ৯২ লাখ, কী কারণে 'পাইকারি' ছাঁটাই?

Majhi Ladki Bahin Yojana: রাজ্য সরকারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাদপড়া আবেদনকারীর সংখ্যা ৯২ লাখ পার হয়ে গিয়েছে। শুরুতে সুবিধাভোগীর সংখ্য়া ছিল ২ কোটি ৪০ লাখ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 13, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:05 PM IST
মহিলা প্রকল্প থেকে এক ঝটকায় বাদ ৯২ লাখ, কী কারণে 'পাইকারি' ছাঁটাই?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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