মহিলা প্রকল্প থেকে এক ঝটকায় বাদ ৯২ লাখ, কী কারণে 'পাইকারি' ছাঁটাই?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহিলাদের জন্য সরকার চালু করেছে 'মাঝি লেডকি বহেন প্রকল্প'। রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পে আবেদন করেছিলেন লাখ লাখ মহিলা। কিন্তু কেওয়াইসি করতে গিয়ে বাদ পড়লেন ৯০ লাখ আবেদনকারী। একমাস আগেই মহারাষ্ট্র সরকারের ওই প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকার বলেছিল আবেদন যাচাই করতে গিয়ে বাদ পড়েছেন ৮০ লাখ আবেদনকারী। সেই সংখ্যা আরও বাড়ল। ওই প্রকল্পে মহিলারা পেতেন মাসে ১৫০০ টাকা।
রাজ্য সরকারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাদপড়া আবেদনকারীর সংখ্যা ৯২ লাখ পার হয়ে গিয়েছে। শুরুতে সুবিধাভোগীর সংখ্য়া ছিল ২ কোটি ৪০ লাখ। সেই তুলনায় এখন সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৮% কমে গিয়েছে। সুবিধেভোগীর সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক নিয়মকানুন বা প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করতে পারাটাই একমাত্র কারণ নয়; বরং যোগ্যতার বিভিন্ন শর্ত পূরণ না করতে পারার কারণেও এই সংখ্যা কমেছে।
কীভাবে কমছে সুবিধেভোগীর সংখ্যা
প্রায় ৫০-৫৫ লাখ মহিলা নির্দিষ্ট সময়ে e-KYC করতে পারেননি
১২ লাখ মহিলার বার্ষিক পারিবারিক আয় এই প্রকল্পের নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি ছিল
৪.৫ লাখেরও বেশি মহিলার বয়স এই স্কিমের সর্বোচ্চ বয়সসীমা পার হয়ে গিয়েছিল
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রায় ১৪,০০০ পুরুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের নাম বাদ গিয়েছে। বিড জেলাতেই বাদ পড়েছেন ২৮ লাখ মহিলা। সরকার ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য প্রায় ৮ মাস সময় দিয়েছিল। সেই জন্য বাদ পড়েছেন ৫৫ লাখ নাম।
আবেদনকারী প্রায় ১২ লাখ নারী ছিলেন আয়কর দাতা। তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫ লাখ মহিলা অন্য প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছিলেন। নারী কল্যাণে মহারাষ্ট্র সরকারের খরচ ২০২৩-২৪ সালের ২৬১.৭৮ কোটি টাকা থেকে একলাফে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে ৩৩,৫৫৪.৩৬ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। সরকার ২০২৪ সালের ২৮ জুন এই প্রকল্পটি অনুমোদন করেছিল।
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