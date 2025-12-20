Elephants Death: ঘাতক রাজধানী এক্সপ্রেসে ছিঁড়েখুঁড়ে শাবক-সহ ৭ হাতি! রক্তাক্ত রেলপথ...
Rajdhani Express derailment: হাতির পালে ধাক্কা মেরে লাইনচ্যুত রাজধানী এক্সপ্রেস, ৮ হাতির মৃত্যু। নয়া দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস আসছিল। সেই সময়ই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লাইন পারাপার করছিল একপাল হাতি। ঘন কুয়াশা থাকায় দূর থেকে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সেই কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রাক্ষুসে গতিতে এসে রাজধানী এক্সপ্রেস ছিন্নভিন্ন করে দিল আট হাতিকে। ব্যাহত রেল পরিষেবা। জানা গিয়েছে, ঘন কুয়াশা থাকায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সেইসময় সাত হাতি এবং এক শাবক রেললাইন পার করছিল। সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা যাচ্ছে।
দুর্ঘটনার পর রাজধানীর পাঁচটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। রেল কর্মকর্তারা জানিয়েছে, কোনো যাত্রীর মৃত্যু বা আহতের খবর নেই। দুর্ঘটনাটি ঘটে অসমের যমুনামুখ-কামপুর সেকশনে। নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের লুমডিং ডিভিশনের মধ্যে পড়ছে এই জায়গা। জানা গিয়েছে, সাইরং-নয়া দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস আসছিল। ঘটনার পর উদ্ধার কাজ শুরু করতে দুর্ঘটনাস্থলে রেল কর্মকর্তারা এবং বিশেষ ট্রেন পাঠানো হয়।
রেল পরিষেবা ব্যাহত:
জানা গিয়েছে, লোমোটিভ উল্টে যাওয়া এবং ট্র্যাকের উপর হাতির দেহাবশেষ পড়ার কারণে উত্তর অসম এবং উত্তরের অন্যান্য অঞ্চলের ট্রেন পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে।
যাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত কোচ থেকে অন্যান্য খালি কোচে অস্থায়ীভাবে রাখা হয়েছে। ট্রেনটি যখন গোয়াহাটিতে পৌঁছাবে, তখন অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করে সব যাত্রীকে স্থান দেওয়া হবে এবং তারপর ট্রেন আবার চলবে।
এই দুর্ঘটনা এমন স্থানে ঘটেছে যা নির্ধারিত হাতির করিডর নয়। লোমো পাইলট ট্র্যাকের উপর হাতির দল দেখার পর জরুরি ব্রেক ব্যবহার করেছিলেন। তারপরও হাতিরা ট্রেনে ধাক্কা দেয় এবং সংঘর্ষ ও লোমোটিভ উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। গত মাসে, জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে একটি ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতি মারা যায়। ঘটনার সময় প্রাপ্ত বাচ্চা হাতি আহত অবস্থায় পাওয়া যায়।
পরিবেশ মন্ত্রক আগেই জানিয়েছে, গত পাঁচ বছরে দেশজুড়ে অন্তত ৭৯টি হাতি ট্রেন সংঘর্ষে মারা গিয়েছে। লক্ষ্য করা যায়, মন্ত্রক এবং রেলওয়ের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে: হাতি আবাসস্থলে গতি সীমাবদ্ধ করা, ট্র্যাকের কাছে সিসমিক সেন্সর দিয়ে হাতি সনাক্তকরণ, সংবেদনশীল স্থানে আন্ডারপাস, র্যাম্প এবং বেড়া নির্মাণ। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে 'ইকো-ফ্রেন্ডলি মেজারস টু মিটিগেট ইমপ্যাক্টস অফ লিনিয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার' নামে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এটি রেল ও অন্যান্য প্রকল্পে মানব-প্রাণী সংঘর্ষ কমাতে সাহায্য করবে।
