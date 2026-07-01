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আকাশছোঁয়া বিমান ভাড়ায় এবার লাগাম? হু হু করে কমল জেট জ্বালানির দাম, কেন্দ্রীয় সরকারের বড় ইঙ্গিত

ATF Price Cut: মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির জেরে আকাশছোঁয়া হয়েছিল জেট জ্বালানির দাম। অবশেষে এল স্বস্তির খবর। ১ জুলাই, বুধবার থেকে কমে গেল জেট জ্বালানির দাম।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 01, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:46 PM IST
আকাশছোঁয়া বিমান ভাড়ায় এবার লাগাম? হু হু করে কমল জেট জ্বালানির দাম, কেন্দ্রীয় সরকারের বড় ইঙ্গিত
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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