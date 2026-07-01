/আকাশছোঁয়া বিমান ভাড়ায় এবার লাগাম? হু হু করে কমল জেট জ্বালানির দাম, কেন্দ্রীয় সরকারের বড় ইঙ্গিত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাণিজ্যিক গ্যাসের পর আরও স্বস্তির খবর দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১ জুলাই থেকে দাম কমল জেট জ্বালানির। কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলির জন্য এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল বা জেট জ্বালানির (ATF) দাম প্রতি লিটারে ৫ টাকা কমানো হয়েছে। এর ফলে এখন নতুন দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি লিটার ১১০ টাকা। মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির কারণে জেট জ্বালানির দাম রেকর্ড ছুঁয়েছিল। তারপর এই প্রথম দাম কিছুটা কমল। মূলত বিশ্ববাজারে তেলের দাম পর্যালোচনা করে এবং দেশের বাজারে জোগান ঠিক রাখতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
গত মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক দুটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। সেখানে জানানো হয়, পেট্রল, ডিজেল এবং জেট জ্বালানির রফতানি শুল্ক সংশোধন করা হয়েছে। তবে দেশের বাজারে বিক্রির জন্য পেট্রল ও ডিজেলের আবগারি শুল্কে কোনো বদল করা হয়নি। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি লিটার পেট্রোলের রপ্তানি শুল্ক ৪ টাকা, ডিজেলে ৮.৫ টাকা এবং এটিএফ-এর ওপর ৭.৫ টাকা করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিন এই নতুন হার চালু থাকবে।
এর পাশাপাশি মরিশাস ও মালদ্বীপে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির জ্বালানি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর আগে কেবল নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় রপ্তানির ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যেত। এখন আরও দুটি দেশ যুক্ত হওয়ায় মোট ছয়টি বন্ধু দেশে শুল্ক ছাড়াই জ্বালানি পাঠাতে পারবে ভারত।
এদিকে জ্বালানির দাম কমায় সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, বিমানের ভাড়াও কি এবার কমবে? এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি জানান, জেট জ্বালানির দাম যদি এইভাবেই নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে বিমান সংস্থাগুলির ওপর থেকে ফুয়েল সারচার্জ বা বাড়তি জ্বালানি শুল্ক তুলে নেওয়ার কথা ভাববে সরকার।
বিমান ক্ষেত্রকে এই ওঠানামা থেকে বাঁচাতে সরকার ইতোমধ্যেই ১০,০০০ কোটি টাকার একটি তহবিল তৈরি করেছে। মন্ত্রীর কথায়, গত চার মাস ধরে দামের অস্থিরতার জন্য বিমান সংস্থাগুলির বেশ সমস্যা হয়েছে। তাই সরকার পরিস্থিতি আরও কিছুদিন দেখে নিতে চায়। বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে এবং সবদিক বিবেচনা করেই যাত্রীদের টিকিটের দাম কমানোর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
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