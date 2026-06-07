/ATM Service: দেশবাসীর মাথায় পড়ল বাজ! ATM-এর সংখ্যা কমছে, মিলছে না টাকা; ক্রমশ কি বন্ধ হবে পরিষেবা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ কী প্যারাডক্স! ভারতে নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়ছে (cash circulation increasing) বছরের পর বছর, এদিকে এটিএম-এ টাকার ঘাটতি (ATMs running dry)! কেন? অনেককেই খালি হাতে ফিরে আসতে হচ্ছে। কোথাও টাকা নেই, কোথাও মেশিন খারাপ, কোথাও আবার যে পরিমাণ টাকা তুলতে চাইছেন সংশ্লিষ্ট গ্রাহক, সেই মুহূর্তে এটিএমে সেই পরিমাণ টাকাই হয়তো নেই! এরকম হাজারো সমস্যা, আর তাতে ভুগছেন হাজার হাজার মানুষ। যাঁদের প্রতিদিন এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাঁরা স্বভাবতই ভারতের এটিএম পরিষেবা (ATM Service) নিয়ে সম্প্রতি ভয়ংকর বিরক্ত! সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, বছরের পর বছর ধরে এটিএম-এর সংখ্যাও কমছে দেশে। কেন এটিএমগুলির এই পরিস্থিতি?
এটিএম-বিপর্যয়?
রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) তথ্য অনুযায়ী, এক দশকে নগদ টাকার পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা ক্যাশ ছিল। যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি! নোটের পরিমাণও ১০ হাজার কোটি থেকে বেড়ে ১৭ হাজার কোটির বেশি হয়েছে। তাহলে নগদ অর্থের এমন দারুণ বৃদ্ধির আবহে এটিএম-নেটওয়ার্কের এমন দুর্দশা কেন? কেন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে এটিএম-পরিষেবা? গত ৩ বছরে এটিএম কমেছে প্রায় ১০ হাজারটি!
এটিএম-লেনদেন কমছে
এটিএম থেকে টাকা তোলার পরিমাণও কমছে। ২০২৩ অর্থবর্ষে ৬৮৫ কোটির লেনদেন থেকে কমে ২০২৬ অর্থবর্ষে এটিএম-লেনদেন দাঁড়িয়েছে ৫৩৪ কোটিতে! রিপোর্ট বলছে, এটিএম থেকে ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা তোলার পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকা থেকে কমে হয়েছে ২৮ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকা!
কিন্তু নগদ কেন ফুরিয়ে যাচ্ছে?
সম্প্রতি নগদ টাকার সরবরাহে ঘাটতির কথা তুলে ধরেছে কনফেডারেশন অফ এটিএম ইন্ডাস্ট্রি। বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় নগদের মাত্র ৫৫-৬৫ শতাংশ আসছে এটিএমগুলিতে। ফলে নগদ টাকা ঘন ঘন ফুরিয়ে যাওয়ার ঘটনা বাড়ছে। গ্রামীণ এবং শহরতলি-- যেখানে এটিএমের উপর নির্ভরতা বেশি, সেখানে এই প্রবণতা একটু বেশিই। যেজন্য সাধারণ গ্রাহকেরা খুবই সংকটে পড়ছেন।
বন্ধ হয়ে যাবে এটিএম?
এটিএমে সর্বক্ষণ নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা ব্যয়বহুল এবং এ নিয়ে কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশিকাও নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তা ছাড়া ডিজিটাল পেমেন্টের কারণে নগদ অর্থের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। আনুষঙ্গিক বিভিন্ন খরচের কারণে ব্যাংক ও অপারেটরদের পক্ষে এটিএম নেটওয়ার্ক টিকিয়ে রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তাহলে কি এটিএম পরিষেবা এরপর ধীরে ধীরে বন্ধই হয়ে যাবে?
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