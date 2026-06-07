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ATM Service: দেশবাসীর মাথায় পড়ল বাজ! ATM-এর সংখ্যা কমছে, মিলছে না টাকা; ক্রমশ কি বন্ধ হবে পরিষেবা?

ATM Service Blocked: এ কী প্যারাডক্স! ভারতে একদিকে নগদ অর্থের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে বছরের পর বছর ধরে, ওদিকে এটিএম নিষ্ক্রিয়! কেন? অনেককেই খালি হাতে ফিরে আসতে হচ্ছে এটিএম থেকে-- কোথাও টাকা নেই, কোথাও মেশিন খারাপ! ভারতে কেন এই এটিএম ক্র্যাশ?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 07, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:27 PM IST
ATM Service: দেশবাসীর মাথায় পড়ল বাজ! ATM-এর সংখ্যা কমছে, মিলছে না টাকা; ক্রমশ কি বন্ধ হবে পরিষেবা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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