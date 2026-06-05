জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং ইউপিআই (UPI)-এর রমরমার যুগেও উৎসবের মরশুম বা সপ্তাহের শেষে অনেক সময়ই আমাদের এটিএম (ATM) কাউন্টারগুলির বাইরে ‘নো ক্যাশ’ (No Cash) বা নগদ নেই লেখা বোর্ড ঝুলতে দেখা যায়।
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হঠাৎ হঠাৎ এটিএম খালি হয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা সাধারণ মানুষের মনে ভয় হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, তবে কি দেশে আবার নোটের সংকট তৈরি হল?
একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এটিএম-এ নগদের এই সাময়িক আকালের পেছনে কোনো পরিকাঠামো বা নোটের অভাব নেই, বরং এর পেছনে রয়েছে কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত ও লজিস্টিক সমীকরণ।
এটিএম খালি হওয়ার প্রধান কারণগুলি কী কী?
ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞদের মতে, এটিএম-এ টাকা না থাকার ঘটনাটি কোনো পদ্ধতিগত ব্যর্থতা নয়। এর পেছনে মূলত তিনটি বড় কারণ কাজ করে:
১. চাহিদার আচমকা বৃদ্ধি: উৎসবের মরশুম (যেমন দীপাবলি, ইদ বা দুর্গাপুজো) এবং টানা ছুটির দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নগদ টাকা তোলার প্রবণতা একধাক্কায় অনেক বেড়ে যায়। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ দিনের হিসেবে যে পরিমাণ নগদ এটিএম-এ লোড করে, তা এই বাড়তি চাহিদার জেরে দ্রুত শেষ হয়ে যায়।
২. লজিস্টিক ও ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের সমস্যা: ব্যাংকগুলো সরাসরি এটিএম-এ টাকা ভরে না। এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট ‘ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি’ বা থার্ড-পার্টি সংস্থা থাকে। ছুটির দিনগুলিতে বা ট্রাফিক জ্যামের কারণে ক্যাশ ভ্যানগুলি সময়মতো এটিএম-এ পৌঁছাতে না পারলে সাময়িক সংকট তৈরি হয়।
৩. প্রযুক্তিগত ত্রুটি: অনেক সময় এটিএম মেশিনে পর্যাপ্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও সার্ভার ডাউন থাকা বা ক্যাশ ডিসপেন্সার লাইনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্ক্রিনে ‘আউট অফ ক্যাশ’ বার্তা দেখায়।
এটিএম রিফিলের লজিস্টিক চেইনটি কীভাবে কাজ করে, তা সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো:
ধাপ প্রক্রিয়া সম্ভাব্য বাধার কারণ
১. কারেন্সি চেস্ট ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ এজেন্সি টাকা সংগ্রহ করে ছুটির দিনে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকা।
২. ক্যাশ ভ্যান পরিবহন কড়া নিরাপত্তায় টাকা এটিএম-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয় ট্রাফিক জ্যাম বা যান্ত্রিক ত্রুটি।
৩. এটিএম রিলোড মেশিনে ক্যাশ ক্যাসেটগুলি নতুন করে ভরা হয় প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সঠিক নোটের অভাব।
আপনার কি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?
বিশেষজ্ঞরা সাফ জানিয়েছেন, এটিএম-এ নগদের এই আকাল দেখে উদ্বিগ্ন হওয়ার বা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
এর কারণ কী:
লিকুইডিটি বা তরলতার অভাব নেই: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর নিয়ম অনুযায়ী, দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ টাকা বা লিকুইডিটি রয়েছে। এটি কোনও আর্থিক মন্দা বা নোটবন্দির মতো পরিস্থিতি নয়।
বিকল্প ডিজিটাল মাধ্যমের উপস্থিতি: বর্তমানে দেশের প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই ইউপিআই (UPI), নেট ব্যাঙ্কিং এবং ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করার সুবিধা রয়েছে। ফলে পকেটে নগদ না থাকলেও দৈনন্দিন কেনাকাটা বা জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে।
আরবিআই-এর কড়া নজরদারি: রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ব্যাঙ্কের এটিএম যদি মাসে ১০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ক্যাশ-হীন বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। ফলে ব্যাংকগুলোও এটিএম সচল রাখতে তৎপর থাকে।
গ্রাহকদের জন্য জরুরি পরামর্শ
ছুটির দিন বা উৎসবের মরশুমে এই ধরণের সমস্যা এড়াতে গ্রাহকদের কিছু আগাম সতর্কতা নেওয়া উচিত। প্রথমত, উৎসবের ঠিক আগে বা সপ্তাহের মাঝের দিনগুলিতেই প্রয়োজনীয় নগদ তুলে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র একটি এটিএম-এর ওপর ভরসা না করে প্রয়োজনে অন্য ব্যাঙ্কের এটিএম বা ‘হোয়াইট লেবেল’ এটিএম (যেগুলি কোনো নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের নয়) ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বোপরি, ক্যাশলেস বা ডিজিটাল লেনদেনের অভ্যাস বজায় রাখলে এটিএম-এর এই সাময়িক ড্রাই-আউট বা নগদের আকাল আপনার দৈনন্দিন জীবনে কোনও বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারবে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)