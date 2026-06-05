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ATM cash shortage: দেশ জুড়ে এটিএমে ফুরোচ্ছে টাকা, নোটের সংকট? ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কি বড় ধাক্কার ইঙ্গিত? জানুন কী ব্যাপার

ATM's are running out of cash: দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হঠাৎ হঠাৎ এটিএম খালি হয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা সাধারণ মানুষের মনে ভয় হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, তবে কি দেশে আবার নোটের সংকট তৈরি হল? 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 05, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:27 PM IST
ATM cash shortage: দেশ জুড়ে এটিএমে ফুরোচ্ছে টাকা, নোটের সংকট? ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কি বড় ধাক্কার ইঙ্গিত? জানুন কী ব্যাপার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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