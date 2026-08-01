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ধর্ম পরিচয় জেনেই গুলি! পহেলগামের ধাঁচে কুলগামে নিহত ছত্তীসগঢ়ের শ্রমিক?

Kulgam Attack: আয়ের আশায় সাত-আট মাস আগে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কেলামের একটি ইটভাটায় কাজ করতে গিয়েছিলেন দীপক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 01, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:05 PM IST
ধর্ম পরিচয় জেনেই গুলি! পহেলগামের ধাঁচে কুলগামে নিহত ছত্তীসগঢ়ের শ্রমিক?
Image Credit: -ছবি-প্রতীকী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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