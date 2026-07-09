Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /এক ধাক্কায় কমবে সৌদি-ইরানের তেলের উপরে নির্ভরতা, ভারতকে ইউরেনিয়াম সরবারহ করবে এই দেশ

এক ধাক্কায় কমবে সৌদি-ইরানের তেলের উপরে নির্ভরতা, ভারতকে ইউরেনিয়াম সরবারহ করবে এই দেশ

PM Narendra Modi: চুক্তিটির বড় সুবিধা হল, ভারত তার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জন্য ইউরেনিয়াম পাবে। কারণ অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইউরেনিয়ামের মজুদ রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 09, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:30 PM IST
এক ধাক্কায় কমবে সৌদি-ইরানের তেলের উপরে নির্ভরতা, ভারতকে ইউরেনিয়াম সরবারহ করবে এই দেশ
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সব সমস্যা-কষ্ট দূর করে দেব! আশ্বাসের আড়ালে তান্ত্রিকের নারকীয় রূপ, তরুণীকে ধর্ষণ
Purulia crime news53 min ago
2
Indian Railways Digital Tickets1 hr ago
3
France vs Morocco1 hr ago
4
TMC account freeze case1 hr ago
5
Jaipur mother murder1 hr ago