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৫ মিনিট ধরে চলে তীব্র ঝাঁকুনি, ক্রু মেম্বারদের মেরুদণ্ড-ঘাড়ে গুরুতর চোট: এয়ার ইন্ডিয়া টার্বুলেন্স নিয়ে বড় বিবৃতি কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রীর

Air India turbulence: ফুকেট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার AI2379 নম্বরের এয়ারবাস A320neo গত মঙ্গলবার মাঝ-আকাশে ভয়াবহ টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায় বিমানটি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 06, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:13 PM IST
৫ মিনিট ধরে চলে তীব্র ঝাঁকুনি, ক্রু মেম্বারদের মেরুদণ্ড-ঘাড়ে গুরুতর চোট: এয়ার ইন্ডিয়া টার্বুলেন্স নিয়ে বড় বিবৃতি কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রীর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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