/৫ মিনিট ধরে চলে তীব্র ঝাঁকুনি, ক্রু মেম্বারদের মেরুদণ্ড-ঘাড়ে গুরুতর চোট: এয়ার ইন্ডিয়া টার্বুলেন্স নিয়ে বড় বিবৃতি কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাঝ-আকাশে প্রবল টার্বুলেন্স। টার্বুলেন্সে পড়ে এক ধাক্কায় ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায় ফুকেত থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। সেই ঘটনায় আহত হন ১৭ জন। এবার সেই টার্বুলেন্স নিয়ে বড় বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু।
ফুকেট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার AI2379 নম্বরের এয়ারবাস A320neo মাঝ-আকাশে ভয়াবহ টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে। উড়ন্ত অবস্থায় মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায় বিমানটি। যার জেরে বিমানের মধ্যে তীব্র ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়। তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গত মঙ্গলবারের সেই ঘটনায় ১৩ জন যাত্রী ও ৪ জন কেবিন ক্রুসহ মোট ১৭ জন আহত হন। সেই ঘটনায় এবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু জানান, মাঝ-আকাশে এই তীব্র ঝাঁকুনি প্রায় চার থেকে পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। তীব্র ঝাঁকুনির জেরে বিমানের কেবিন ক্রু-দের মেরুদণ্ড ও ঘাড়ে চোট লেগেছে।
এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটিতে ১৩৭ জন যাত্রী এবং ৮ জন ক্রু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী জানান, আকস্মিক পতনের কারণে বিমানের কেবিন ক্রুদের মধ্যে কয়েকজনের মেরুদণ্ড ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লাগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিমানটি দিল্লিতে নিরাপদ অবতরণের আগে পর্যন্ত এক ঘণ্টা সময় ক্রু সদস্যরা নিজেদের আঘাত উপেক্ষা করেই যাত্রীদের সহায়তা করে গিয়েছেন। মন্ত্রী তাঁদের এই সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধের প্রশংসা করেন। দিল্লিতে অবতরণের পরপরই আহত ১৩ জন যাত্রী এবং ৪ জন কেবিন ক্রুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
বুধবার বিকালের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৩ জন যাত্রীকেই সুস্থ ঘোষণা করে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেবিন ক্রু সদস্যরা এখনও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় DGCA পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য বিমানটির ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার (FDR) এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (CVR) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিমানটিকেও সরিয়ে হ্যাঙ্গারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তদন্তে এয়ার ইন্ডিয়া তদন্তকারী সংস্থাকে সবরকম সহযোগিতা করার কথা জানিয়েছে।
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