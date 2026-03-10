English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Ayodhya Ram Mandir News: এবার বিরাট বদল রামমন্দিরে! অচিরেই বদলে যাচ্ছে মন্দিরে ঢোকার নিয়ম

Ayodhya Ram Mandir News: এবার বিরাট বদল রামমন্দিরে! অচিরেই বদলে যাচ্ছে মন্দিরে ঢোকার নিয়ম

Ayodhya Ram Mandir Program Becomes Hi-tech: আসন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনকে আরও স্মার্ট ও মসৃণ করতে নতুন ব্যবস্থা অযোধ্যার রামমন্দিরে। আগামী ১৯ মার্চ সেখানে নব সম্বৎসর উদযাপন। তার আগেই বড় বদল রামমন্দিরে। মন্দিরসুরক্ষায় নয়া প্রযুক্তি। চালু হচ্ছে ডিজিটাল এন্ট্রি সিস্টেম।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 10, 2026, 12:57 PM IST
Ayodhya Ram Mandir News: এবার বিরাট বদল রামমন্দিরে! অচিরেই বদলে যাচ্ছে মন্দিরে ঢোকার নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অযোধ্যা রাম মন্দির (Ayodhya Ram Mandir News)-এ বড় খবর। আগামী ১৯ মার্চ সেখানে নব সম্বৎসর উদযাপন আছে (Nav Samvatsar celebrations March 19, 2026)। তবে তার আগেই বড় বদল রামমন্দিরে (Ram Temple Ayodhya)। মন্দিরসুরক্ষায় আসছে নতুন প্রযুক্তি। এই নিয়ম সেখানে চালু করতে চলেছে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রে ট্রাস্ট (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust)। সেখানে এই ডিজিটাল এন্ট্রি সিস্টেম (digital entry system) চালু হতে চলেছে আসন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনকে আরও স্মার্ট ও মসৃণ করতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Ram Mandir Dhwajarohan 2025: কেন অযোধ্যায় উত্তোলিত হল ধর্মধ্বজা? ১৬১ ফুট উপরে ওড়ানো পতাকা কেন ঠিক ৪৪ মিনিটের মধ্যেই...

হাই-টেক অযোধ্যা রাম মন্দির

এবার অযোধ্যা রাম মন্দিরে হাই-টেক কর্মসূচি। কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করলে তবেই খুলবে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। অযোধ্যার রামমন্দিরে আগামী ১৯ মার্চ ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হতে চলা নব সংবৎসর অনুষ্ঠানটি প্রযুক্তি এবং নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই জমকালো আয়োজনের জন্য শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অনুষ্ঠানটিকে 'স্মার্ট' এবং সুরক্ষিত করার জন্য এবার ডিজিটাল এন্ট্রি সিস্টেম আনা হচ্ছে।

কীভাবে ঢুকবেন?

অনুষ্ঠানের জন্য পাঠানো সমস্ত আমন্ত্রণপত্রে একটি বিশেষ কিউআর কোড দেওয়া থাকছে। মন্দিরচত্বরে ঢোকার সময় নিরাপত্তাকর্মীরা এই কোডটি স্ক্যান করে দেখবেন। সফল ভাবে স্ক্যানিং এবং পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরেই কোনো অতিথিকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি

প্রসঙ্গত, এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি কেবল রামলালার দর্শনই করবেন না, বরং মন্দিরের দ্বিতীয়তলে অবস্থিত 'শ্রী রাম যন্ত্র' এবং 'শ্রী রাম নাম মন্দির'-এরও উদ্বোধন করবেন। অযোধ্যায় এটি তাঁর দ্বিতীয় সরকারি সফর হতে চলেছে।

আরও পড়ুন: Ram Mandir Surya Tilak 2025: অলৌকিক কয়েক মুহূর্ত! প্রতি রামনবমীতে ঠিক বেলা ১২টায় রামমন্দিরের গর্ভগৃহে...

ডিজিটাল স্লট এবং নিরাপত্তা

ট্রাস্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভিআইপি মুভমেন্ট এবং নিরাপত্তা প্রোটোকলের কারণে ওইদিন দর্শন-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হবে:

দর্শনপাস বাতিল: ১৯ মার্চ সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সমস্ত পুরনো দর্শন পাস বাতিল করা হয়েছে।

৫০০০ বিশিষ্ট অতিথি: অনুষ্ঠানের জন্য সারা দেশ থেকে প্রায় ৫০০০ বিশিষ্ট ব্যক্তির তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যাঁদের বিশেষ কিউআর-কোডযুক্ত কার্ড পাঠানো হয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Ayodhya Ram Mandir NewsAyodhya Ram Mandir Digital Entrance NewsRam Mandir becomes hi-techRam LallaRamji
পরবর্তী
খবর

Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: ভোট ঘোষণার আগেই জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট? CEC পদ থেকে অপসারণ চূড়ান্ত?
.

পরবর্তী খবর

Baba Vanga Predictions: যুদ্ধ হোক বা পৃথিবী রসাতলে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে...