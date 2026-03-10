Ayodhya Ram Mandir News: এবার বিরাট বদল রামমন্দিরে! অচিরেই বদলে যাচ্ছে মন্দিরে ঢোকার নিয়ম

Ayodhya Ram Mandir News: এবার বিরাট বদল রামমন্দিরে! অচিরেই বদলে যাচ্ছে মন্দিরে ঢোকার নিয়ম
Ayodhya Ram Mandir Program Becomes Hi-tech: আসন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনকে আরও স্মার্ট ও মসৃণ করতে নতুন ব্যবস্থা অযোধ্যার রামমন্দিরে। আগামী ১৯ মার্চ সেখানে নব সম্বৎসর উদযাপন। তার আগেই বড় বদল রামমন্দিরে। মন্দিরসুরক্ষায় নয়া প্রযুক্তি। চালু হচ্ছে ডিজিটাল এন্ট্রি সিস্টেম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অযোধ্যা রাম মন্দির (Ayodhya Ram Mandir News)-এ বড় খবর। আগামী ১৯ মার্চ সেখানে নব সম্বৎসর উদযাপন আছে (Nav Samvatsar celebrations March 19, 2026)। তবে তার আগেই বড় বদল রামমন্দিরে (Ram Temple Ayodhya)। মন্দিরসুরক্ষায় আসছে নতুন প্রযুক্তি। এই নিয়ম সেখানে চালু করতে চলেছে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রে ট্রাস্ট (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust)। সেখানে এই ডিজিটাল এন্ট্রি সিস্টেম (digital entry system) চালু হতে চলেছে আসন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনকে আরও স্মার্ট ও মসৃণ করতে।
হাই-টেক অযোধ্যা রাম মন্দির
এবার অযোধ্যা রাম মন্দিরে হাই-টেক কর্মসূচি। কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করলে তবেই খুলবে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। অযোধ্যার রামমন্দিরে আগামী ১৯ মার্চ ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হতে চলা নব সংবৎসর অনুষ্ঠানটি প্রযুক্তি এবং নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই জমকালো আয়োজনের জন্য শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অনুষ্ঠানটিকে 'স্মার্ট' এবং সুরক্ষিত করার জন্য এবার ডিজিটাল এন্ট্রি সিস্টেম আনা হচ্ছে।
কীভাবে ঢুকবেন?
অনুষ্ঠানের জন্য পাঠানো সমস্ত আমন্ত্রণপত্রে একটি বিশেষ কিউআর কোড দেওয়া থাকছে। মন্দিরচত্বরে ঢোকার সময় নিরাপত্তাকর্মীরা এই কোডটি স্ক্যান করে দেখবেন। সফল ভাবে স্ক্যানিং এবং পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরেই কোনো অতিথিকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।
রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি
প্রসঙ্গত, এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি কেবল রামলালার দর্শনই করবেন না, বরং মন্দিরের দ্বিতীয়তলে অবস্থিত 'শ্রী রাম যন্ত্র' এবং 'শ্রী রাম নাম মন্দির'-এরও উদ্বোধন করবেন। অযোধ্যায় এটি তাঁর দ্বিতীয় সরকারি সফর হতে চলেছে।
ডিজিটাল স্লট এবং নিরাপত্তা
ট্রাস্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভিআইপি মুভমেন্ট এবং নিরাপত্তা প্রোটোকলের কারণে ওইদিন দর্শন-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হবে:
দর্শনপাস বাতিল: ১৯ মার্চ সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সমস্ত পুরনো দর্শন পাস বাতিল করা হয়েছে।
৫০০০ বিশিষ্ট অতিথি: অনুষ্ঠানের জন্য সারা দেশ থেকে প্রায় ৫০০০ বিশিষ্ট ব্যক্তির তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যাঁদের বিশেষ কিউআর-কোডযুক্ত কার্ড পাঠানো হয়েছে।
