/বাদ ২৩৫৯, বরখাস্ত আরও ১২০০! জালিয়াতিতে কড়া কেন্দ্র, আয়ুষ্মান ভারতের হাসপাতাল তালিকায় বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে জালিয়াতিতে কড়া কেন্দ্র। কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'-তে অনিয়ম ও ভুয়ো বিলের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। নিয়ম লংঘনের দায়ে ২৩৫৯টি হাসপাতালকে আয়ুষ্মান ভারতের হাসপাতাল তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। আর প্রায় ১২০০ হাসপাতালকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত হাসপাতালগুলির উপর প্রায় ৩২৮.৪৯ কোটি টাকার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।
লোকসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা এই কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, অনিয়মে যুক্ত হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে এপর্যন্ত ২৯টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত অর্থে যারা দরিদ্র, অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছায় ও সরকারি তহবিলের অপব্যবহার রোখা যায়, সেই লক্ষ্যে কঠোর অভিযান চালাচ্ছে সরকার।
আয়ুষ্মান ভারতে জালিয়াতি রুখতে ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহারও শুরু করেছে। অস্বাভাবিক বিলিং, ডুপ্লিকেট দাবি, রোগীর ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার এবং অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসার মতো সন্দেহজনক কার্যকলাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করছে ন্যাশনাল অ্যান্টি-ফ্রড ইউনিট। দাবি জমা পড়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই প্রযুক্তি অনিয়ম শনাক্ত করতে সক্ষম। এর ফলে ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৬৭৬.১৪ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি রোখা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশে ৩.৭৫ কোটি নতুন আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় ২.৭৪ কোটি হাসপাতালে ভর্তি অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশজুড়ে ৩৮,৪৩৭টি হাসপাতাল (২০,৩৬৩টি সরকারি এবং ১৮,০৭৪টি বেসরকারি) এই প্রকল্পের অধীনে নথিভুক্ত রয়েছে। এখন জালিয়াতির দায়ে তালিকায় থাকা যে সমস্ত হাসপাতালকে বরখাস্ত বা বাতিল করা হয়েছে, তারা যেহেতু আর বিনামূল্যে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা দিতে পারবে না, তাই উপভোক্তাদের যে কোনও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট পোর্টাল থেকে সেই হাসপাতালের বর্তমান অনুমোদন স্ট্যাটাস যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
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