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বাদ ২৩৫৯, বরখাস্ত আরও ১২০০! জালিয়াতিতে কড়া কেন্দ্র, আয়ুষ্মান ভারতের হাসপাতাল তালিকায় বিগ আপডেট

Ayushman Bharat hospital: বর্তমানে দেশজুড়ে ৩৮,৪৩৭টি হাসপাতাল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে নথিভুক্ত রয়েছে। যার মধ্যে ২০,৩৬৩টি সরকারি এবং ১৮,০৭৪টি বেসরকারি হাসপাতাল।  ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশে ৩.৭৫ কোটি নতুন আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 10, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:02 PM IST
বাদ ২৩৫৯, বরখাস্ত আরও ১২০০! জালিয়াতিতে কড়া কেন্দ্র, আয়ুষ্মান ভারতের হাসপাতাল তালিকায় বিগ আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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